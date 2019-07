I Glumslövs kyrka har vigsel ägt rum den 29 juni mellan Fanny Pålsson och Narcis Cosma, Stockholm.

Bruden är dotter till Eva och Christer Pålsson, Vittsjö och brudgummen är son till Gabriela och Daniel Cosma, Hässleholm.

Tärnor var Sofie Pålsson och Alicia Cosma, marskalk Robert Cosma och Gabriel Cosma och brudnäbb var Inez Pålsson.

Brudföljet tågade in till Pachel’s canon. Solist på violin var Henrik Rapp, ackompanjerad av Janeric Ström gitarr, Arja Jantunen, piano och Ellen Wijk, cello. Därefter gick brudparet in till How long will I love you, där Arja Jantunen sjöng och spelade piano, ackompanjerad av Janeric Ström, bas, Tony Jantunen, trummor, Henrik Rapp, violin, Ellen Wijk, cello och Emelie Phillips, sång. Unisont sjöngs Jag vill ge dig o Herre min lovsång.

Vigselförrättare var pastor Lasse Bjervås. Efter vigselakt och bibelläsning sjöng Mathilda Ahnell Du är allt, till pianoackompanjemang. Efter ringväxling sjöng Emelie Phillips För kärlekens skull, till piano och violin.

Gemensamt sjöngs Guds kärlek är som stranden och William Pålsson läste dikten Morgon.

Bruden sjöng Med dig vid min sida. Som utgångsmusik framfördes Ain’t no mountain high enough av Mathilda Ahnell och Emelie Philips med ackompanjemang av piano, trummor, bas och violin.

Efter vigselakten följde bröllopsmiddag och fest på Örenäs slott.

Brudparet antog i samband med vigseln efternamnet Cosma Pålsson

Fotograf var Clara Lideberg.