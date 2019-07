19 nomineringar till Chernobyl

Den svenskregisserade HBO-serien Chernobyl nominerades till 19 Emmys och Game of Thrones slog rekord med hela 32 nomineringar. Det stod klart på tisdagen när årets Emmy-nomineringar presenterades.

Några av nomineringskategorierna för Emmy 2019:

Bästa regi för miniserie, film eller specialdrama:

Stephen Frears för A Very English Scandal

Johan Renck för Chernobyl

Ben Stiller för Escape at Dannemora

Thomas Kail för Fosse/Verdon

Jessica Yu för Fosse/Verdon

Ava DuVernay för When They See Us

Bästa miniserie:

Chernobyl (HBO)

Escape at Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX)

Sharp Objects (HBO)

When They See Us (Netflix)

Bästa dramaserie:

Better Call Saul (Netflix/AMC)

Bodyguard (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

Killing Eve (BBC/AMC)

Ozark (Netflix)

Pose (FX)

Succession (HBO)

This is Us (NBC)

Bästa komediserie:

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Russian Doll (Netflix)

Schitt’s Creek (CBC Television)

Veep (HBO)