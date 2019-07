Här brinner det flest bilar i Skåne

Skåne Förra året fick räddningstjänsten rycka ut totalt 254 gånger till brinnande personbilar i Skåne. Det är den näst högsta siffran under en tioårsperiod och innebär en ökning med fyra bilar jämfört med 2017.

Mellan åren 2009 och 2018 gjordes totalt 2 197 utryckningar till anlagda personbilsbränder i Skåne. På riksnivå var motsvarande siffra 12 898, visar siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Och till skillnad från Skåne minskade antalet bränder på riksnivå i fjol.

– Generellt var 2015–2017, och i synnerhet 2016, år med ovanligt många avsiktliga bilbränder. Det lägre antalet 2018 kan alltså snarast ses som en återgång till ett normalläge. Den här upp- och nedgången utspelar sig främst i storstadsregionerna, säger Joakim Ekberg, statistikproducent på MSB, till Nyhetsbyrån Siren.

2016 var också året då flest bilbränder anlades i Skåne. Hela 318 bilar brann. De två senaste åren har siffran legat runt 250 bilar.

Sommarens många bilbränder i Lund är en rejäl ökning från tidigare år. Lund, som i snitt har haft lite mindre än åtta bilbränder per år under 2009-2018, har fått in rekordmånga larm redan i juli.

– Jag hittar 21 larm för bilbrand i år i Lund, men fler bilar kan ha skadats i varje larm, säger Calle Persson, presskommunikatör på Skånepolisen.

Enligt Joakim Ekberg är anlagda bilbränder något vanligare under sommaren.

– Ett normalt år är antalet avsiktliga bilbränder ganska jämnt fördelat över året, med en liten topp i augusti. Enstaka månader kan dock sticka iväg och det händer i regel under sommarmånaderna, vilket påverkar statistiken. Vi hade ovanligt många avsiktliga bilbränder i augusti–september 2009, i maj 2013, i augusti–september 2016 och i augusti 2018, säger han till Nyhetsbyrån Siren.