Sydafrikansk sångare död

Johnny Clegg, en av Sydafrikast mest hyllade sångare, har avlidit i cancer i en ålder av 66 år. Han gick även under namnet White Zulu.

Hans mor var jazzsångerska och sedan tidig ålder betydde sången och engagemangen inom medborgarrättsröreslen mycket.

Johnny Clegg fick sitt genombrott åren innan den sydafrikanska frigörelsen 1994. Han skrev kritiska låtar mot apartheidregimen och hade som mål att väcka medvetenhet.

Han lärde sig zulumusik och dans som tonåring av gatumusikanten Charlie Mzila. Han var med och startade banden Juluka 1969 tillsammans med Sipho Mchunu och gruppen Savuka 1986 med Dudu Zulu. Savuka upphörde 1992, då Dudu Zulu mördades.

Bägge grupperna blandade zulu, celtic och västerländsk pop. Båda banden var också framgångsrika internationellt.

Johnny Clegg talade och sjöng både på engelska och zulu och några av de sånger som satte honom på topplistorna var Scatterlings of Africa, som han gjorde med gruppen Savuka och I call your name. Låten Asimbonanga (1987) var en hyllning till Nelson Mandela.

Han släppte även flera framgångsrika soloalbum, som King of time (2017) och nominerades till en Grammis.

Efter att ha fått sin bukspottkörtelcancer gjorde han en sista avskedsturné.