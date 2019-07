Hårda golfslag mot ALS

Hässleholm

Ungefär 100 personer kom för att spela golf för att samla in pengar till forskning om nervsjukdomen ALS.

– Det är verkligen jättekul att se så många engagerade, säger Björn Andreasson anordnar insamlingen mot sin pappa Ola Andreassons sjukdomen.

Efter två fotbollsturneringar och även cykling anordnades även en golfturnering på Skyrup GKs golfbana. Björn Andreasson fortsätter med insamling av pengar till ALS-forskning efter sin pappa Ola Andreassons diagnos.

När Ola inte kunde spela fotboll längre började han spela golf och har även varit med i Skyrups golfklubb.

– Förra sommaren kunde pappa vara med och spela men nu har hans vänsterarm lagt av, säger Björn och nickar mot sin pappa som sitter och kollar på spelarna.

– Men man ser hur kul han tycker att detta är. Han träffar folk han inte har spelat med på länge.

Turnering som hålls är en spelform i golf som kallas scramble. Det innebär att de spelar i lag om två personer med var sitt slag på de arton hålen på banan.

– Totalt har vi femtio lag som är med idag så det är hundra personer. Det är långt över förväntan. Det är första gången vi gör detta med, säger Björn Andresson.

Hela golfbanan är stängd och utlånad för detta event mellan klockan nio till tre under fredagen.

– Jag vill verkligen tacka Fredrik Widmark och Skyrups Golfklubb som lånar ut hela banan helt gratis mitt i semestertider också, säger Björn Andreasson.

Solen skiner över golfbanorna och det är vindstilla. Enligt Björn är detta optimalt för att spela golf och det känns bra efter att de har haft otur med väder under både cyklingen och fotbollsturneringarna.

– Det är en fin grej att spela mot ALS och det är trevligt att träffa folk, säger Bertil Andersson, från Tyringe, som är en av spelarna.

Utöver själva turneringen har de även extra tävlingar och försäljning av fika, armband och nyckelringar för att samla in extra pengar till. Bland annat får alla chansen att tävla om olika priser genom att försöka komma så nära flaggan som möjligt.

Prisbordet är sponsrat av flera privatpersoner och företag men huvudsponsorn är vännen Albin Pålsson som driver Idrottspraktiken.

Alla som är med och spelar under golfturneringen betalar 250 kronor och alla intäkter går till Ulla-Carin Lindquists stiftelse som sedan delas ut till olika forskningsprojekt om sjukdomen ALS.

Dessa insamlingar har skett i snart ett år och de har hittills samlat in runt 240 000 kronor totalt, utan den senaste golfturneringen inräknad.

Björn Andreasson tycker att det känns bra att samla in pengar genom att folk ska ha roligt samtidigt.

– Det känns bra ha hittat något ljust under dessa mörka tider. Det känns som ett fint avslut på något sätt, säger Björn Andreasson.

Nästa insamlingsprojekt kommer eventuellt till vinter med ännu en fotbollsturnering inomhus.