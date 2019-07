Lennixx leker med sina röster

Musik Det som började med ett par coverversioner på Youtube men resulterade i skivkontrakt för unga soulduon Lennixx.

Med en ny mixtape i bagaget kommer de ikväll till Malmö Muséer för en gratisspelning under Sommarscen Malmö.

Rösterna slingrar sig om varandra på Lennixx nya mixtape, Split by, som släpptes i slutet av maj. Tankarna går till klassisk neosoul, men med en modernare ljudbild; en krispighet i soundet som placerar den rätt in i nutiden.

Hanna Larsson och Andrea Kallström, som utgör gruppen, må bara vara 19 respektive 21 år gamla men de har ett tilltal i sin musik som känns mognare än vad åren säger och de har redan en lång historia tillsammans, både som vänner och som samarbetspartners.

– Vi träffades på en dansskola när vi var i 10-, 11-årsåldern. Sedan började vi samma dansgrupp och blev snabbt bästisar. Vi gick på en musikallinje så vi sjöng och vi dansade tillsammans. När vi började hänga utanför skolan så dansade vi och sjöng för varandra då också, berättar Hanna Larsson.

– Vi pratade om att vi ville göra en cover på någon låt tillsammans och lägga upp på Youtube för att det är kul. Då sa Hanna: Jag tror att vi kan få spela in i min systers skivbolags studio, säger Andrea Kallström och fortsätter:

– Det fick vi och när vi väl lade upp videon så fick den ganska mycket hype, ändå, för att vara det första vi någonsin släpper. Då gjorde vi en till cover med Ten [skivbolaget, reds anm] sedan frågade de om vi ville signa med dem. Så det var väldigt spontant i och med att vi bara ville lägga ut en video där vi sjunger på Youtube.

Hannas syster, ja. Det hör till saken att hon heter Zara Larsson och är en av Sveriges allra största artister i den yngre generationen. Och det är klart att det har hjälpt att ge deras karriär en tidig skjuts på vägen.

– Ja, det har det verkligen. Vi fick ju låna studion. Då hade vi inget annat alternativ till studio. Men jag tror att vi hade fått spela in där fem år senare ändå. De ville ju ha oss för de vi var ändå men absolut; kontakter hjälper.

2016 kom duons första singel ut på Spotify, Always on my mind (nej, inte Elvis-låten). Den är dock i en lite annorlunda stil än den musik som kommit senare, snarare modern pop och EDM än soul. Så är det också ett glapp i utgivningen fram till 2018 när nästa deras första mixtape, Hapap, dök upp med det neosoul-sound som de har idag.

– Vi har aldrig pratat själva om vad det var vi ville göra utan när vi började skriva egen musik så blev det som den musik vi lyssnar på. Det var ju väldig tur att jag och Hanna har samma musiksmak. Det hade verkligen kunnat bli något annat. Jag tror att det både handlar om att det är soul, r’n’b och neosoul som är vår stil och att det är det som våra röster passar bäst i, säger Andrea Kallström.

– Det var kanske under de tre första låtarna vi sökte men sedan så hittade vi ganska lätt det vi tyckte bäst om. Det kom bara naturligt, säger Hanna Larsson.

– När vi satt i skrivarsessions i studion drog vi åt ett håll fast vi inte märkte det då. Många upplevde att det inte var så poppigt och då märkte vi också att det kanske inte är pop vi vill göra.

Det är ganska stor skillnad mellan Always on my mind och resten av er musik …

– Det är vår resa. När vi gjorde den första låten hade vi inte riktigt någon plan vad vi skulle göra efter den. Ifall vi hade haft det så hade vi kanske kört på den grejen men i och med att vi inte hade det, så fick vi möjlighet att göra det som kom naturligt, säger Hanna Larsson.

– Vi skrev ju inte heller den låten själva, Always on my mind fick vi. Därför blir det också ganska stor kontrast. Då visste ingen vad det var vi ville göra, inte ens vi själva, säger Andrea Kallström.

Nu skriver de i princip allt material själva.

– Vi har testat att skriva tillsammans med andra låtskrivare men jag skulle säga att vi skriver allt själva. Vi har oftast bara med en producent, säger Andrea Kallström.

Jag tycker mig höra lite Erykah Badu över er musik …

– Absolut. Det kan jag förstå, även om det inte är en medveten influens. Det man lyssnar på just nu blir man inspirerad av och tar med sig in i studion, säger Hanna Larsson.

– Så blir det ju lite mer vår stil. Det blir aldrig som någon annan men vi inspireras båda av både äldre artister och mer nutida, säger Andrea Kallström.

Nya mixtapen Split by släpptes den 31 maj.

– Den är som en extra arm till vår första. Jag tycker definitivt att det är en utveckling på vårt sound. Det är mer variation och det är låtar som vi har gjort som vi tycker är väldigt bra, säger Andrea Kallström.

– Den visar lite de olika musikaliska sidorna hos oss. För oss är det en stor resa vi har gjort med skriveriet; olika sätt som vi har lärt oss att skriva på, säger Hanna Larsson.

– Jag tycker att den låter mer utmanande och originell.

Hur påverkar er långa vänskap före musikkarriären ert musikskapande?

– Jättemycket. Man kan vara helt ärliga mot varandra och det blir som ett äventyr. Det blir mycket roligare när man gör musik med sin bästa vän, säger Hanna Larsson och får medhåll.

– Vår sångstil har kommit under åren av att vi har tränat mycket ihop. Vi hittade lägen där våra röster passade bra ihop, säger Andrea Kallström.

– Vi tycker verkligen om att leka med våra röster.