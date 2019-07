Labyrint

Théo Guignard

Lilla piratförlaget

Oj, här gäller det att ha bra syn och stort tålamod. Varje uppslag innehåller en labyrint, det är ungefär som ett spel där du ska ta dig från start till mål. Det är extremt färgrika och detaljerade uppslag, allt för att förvirra och få dig att gå fel. Det känns som att barn som är vana med spel, kan ha en klar fördel, för vuxna kan finna vissa mönster för jobbiga att titta på och då ska du ändå stanna i labyrinten en bra stund om du ska ha chans att ta dig igenom hela banan. En interaktiv bok med 16 olika labyrinter, som du antingen kommer roa dig med länge eller bli frustrerad av och slänga ifrån dig. Go for it!