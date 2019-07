Bjärnum

I morgon fredag den 26 juli klockan 19.00 kommer Sammy Rimington band till Bjärnum för att ge en konsert på Ateljé Götesdotter.

Bandet har under nästan 40 års tid gjort en sommarturné i Sverige och det är fjärde gången som han kommer till Ateljé Götesdotter.

Rimington bor numera permanent i Sverige med sin svenska fru Louise. Med sig har han flera kända jazzprofiler inom den traditionella jazzmusiken.

Sammy Rimington har under åren spelat med många av de stora namnen inom den traditionella jazzen och gav för två år sedan ut sin självbiografi ”My Life in Pictures”.

I Bjärnum kommer Samy Rimington att spela klarinett och saxofon samtidigt som han är sångsolist.

Övriga bandmedlemmar är Jasper van Pelt från Nederländerna på trombon, Emile van Pelt från Nederläderna på trombon, Wouter Nouwens tenor från Nedeerländerna på banjo och Uffe Dalsgaard Hansen från Danmark på trummor.

I Bjärnum blir det bland annat gospelssongs, jazz, soul och spirituals.