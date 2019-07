En av Sveriges främsta stavhoppare genom tiderna, Hans Lagerqvist, har avlidit. Han blev 79 år gammal.

Enligt Aftonbladet drabbades han av en hjärnblödning i mars i år efter flera hjärntumörer.

Sjukdomen tog sedan över och Hans Lagerqvist somnade in i sitt hem på måndagen.

Hans Lagerqvist tillhörde världstoppen i stavhopp under 60- och 70-talet med två SM-guld och silver på inomhus-EM i Grenoble 1972.

Han innehade det svenska rekordet i stavhopp under en period 1967, det efter att han hoppat 4,88 i Los Angeles.

Under många år tävlade och tränade Hans Lagerqvist tillsammans med stavhopparkollegan Kjell Isaksson som minns sin vän.

– Det var min bästa kompis. Vi var grannar och har haft en oerhört nära kontakt i 50 år, säger Isaksson till Aftonbladet.