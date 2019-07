I Brönnestad kyrka ägde vigsel rum den 20 juli mellan Angelika Hälvä och Isak Andersson, Hässleholm.

Bruden är dotter till Tiina Hälvä, Finja och brudgummen är son till Marie och Urban Andersson, Hässleholm.

Tärnor var Oona Jääskeläinen, Shadi Andersson och Isabella Sartell, marskalk Elvis Andersson, Joel Stolt, Johan Åberg och Lukas Andersson. Brudnäbb var brudens syster Sofia.

Som ingångsmusik framfördes Lovely på piano och fiol. Efter välkomstord sjöngs gemensamt 10 000 reasons.

Vigselakten förrättades av pastor Lasse Bjervås, som även höll tal till de nygifta. Nellie Månsson och Elvis Andersson sjöng Heaven knows och gemensamt lästes bönen Vår far.

Därefter sjöng Elvis Andersson Take on me och församlingen sjöng gemensamt Jag vill ge dig o Herre min lovsång. Som utgångsmusik framfördes på cd Here comes The Sun.

Musiker under akten var Göran Andersson, piano, Marian Dragoman, fiol, Elvis Andersson, gitarr, Johan Strömberg, bas och Daniel Strömberg, rytminstrument.

Efter vigseln fortsatte festligheten med middag på Humlalyckan i Bjärröd, där brudparet hyllades med tal, spex och sång. Värdpar under kvällen var Lotta och Pelle Fahlén.

I samband med vigseln tog brudparet det gemensamma efternamnet Andersson.

Fotograf var Marleen Saarloos.