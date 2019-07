”Inläsaren är otroligt viktig”

Vägen mot ljudboken, del 5 På väg till jobbet, när hon städar eller handarbetar, tillsammans med barnen och framför allt på kvällen innan hon ska somna. Läkaren Anna-Karin Wihlney är sedan tio år tillbaka en inbiten ljudbokslyssnare.

– Är telefonen urladdad är det kris, medger hon.

Anna-Karin Wihlney om …

… årets bästa ljudbokslyssningar: ”Den som jag lyssnar på just nu, Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad, är definitivt en av dem. Och så var jag väldigt förtjust i Stina Wollters Kring denna kropp. Om Jesus av Jonas Gardell gillade jag också och Hans Roslings Hur jag lärde mig förstå världen var fantastisk.”

… vad hon skulle ge för tips till den som vill ge sig in i ljudboksvärlden: ”I så fall ska man börja med att lyssna på något man tycker om att läsa, någon författare man gillar.”

Vi träffas på ett litet kaféet i Limhamn där Anna-Karin Wihlney bor med familjen. Hon är läkare och går specialistutbildning till ögonläkare. Anledningen till att vi ses är jag fick ett tips från en av mina kollegor att jag borde avsluta min ljudboksserie med just Anna-Karin. ”Hon är beroende av ljudböcker” löd beskrivningen. Och visst stämmer det.

– Det är jag verkligen, instämmer hon med ett stort skratt. Men det har smugit sig på, det här beroendet.

Anna-Karin Wihlney berättar att hon alltid har läst mycket och under en period när hon jobbade i Köpenhamn och pendlade över sundet varje dag formligen slukade hon pocketböcker. Läsningen fortsatte sedan i sängen innan hon skulle somna. Och någonstans där smög sig ljudböckerna på. När Anna-Karin Wihlney kom in i det hon kallar ”läsglasögonåldern” så blev det plötsligt besvärligt att läsa i sängen.

– Glasögonen hamnade snett och blev immiga, beskriver hon.

Det här var för drygt tio år sedan och numera är det i princip bara ljudbokslyssning som gäller.

– Det handlar så klart också mycket om att det just nu inte finns plats i mitt livspussel för att slå sig ner med en bok i lugn och ro och då är det perfekt med en bok som jag kan lyssna på samtidigt som jag gör annat. Det är jag verkligen glad över för det ger mig så mycket glädje, inspiration, förströelse, kunskap, eftertanke och lugn.

Minst ett par böcker i veckan blir det för Anna-Karin Wihlney som numera inte kan somna utan att lyssna först.

– Du vet hur det är när man går och lägger sig på kvällen efter jobbet och mycket som snurrar i huvudet. Eller så ligger man och planerar framåt och gör listor. Då är det ett väldigt bra bra sätt att stänga av allt med en bok. Men man måste välja rätt sort, den får inte vara för spännande eller intressant men heller inte för tråkigt. Någon ganska lättsinnig deckare passar bra eller feelgood som Jojo Moyes.

Över huvud taget menar Anna-Karin Wihlney att olika tillfällen kräver olika ljudböcker.

– När man städar eller pendlar till jobbet kan man ha någon bok där man måste koncentrera sig mer och lyssna mer aktivt. Och den allra bästa stunden är när jag kan sätta mig med en kopp kaffe, en ljudbok och något handarbete eller en målning och sitta så i flera timmar. Då fungerar det absolut med något mer koncentrationskrävande.

Anna-Karin Wihlney lyssnar i princip bara på skönlitteratur men inom det området beskriver hon sig som allätare.

– Det enda jag inte är så förtjust i är för romantiska böcker. Annars lyssnar jag på väldigt olika saker. Just nu är det till exempel Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad som jag är helt fascinerad av men jag har haft en lång period där jag lyssnat mest på det mesta av Jonas Gardell. Och lite så fungerar jag, hittar jag en författare som jag gillar så lyssnar jag på det mesta av den personen.

Hur får du tips om nya böcker?

– Jag brukar fråga alla jag möter om deras bästa böcker och så får jag deras fem favoriter.

Du lyssnar aldrig på faktaböcker eller till exempel lyrik?

– Lyrik tycker jag egentligen mycket om att läsa men det går inte att lyssna på, det kräver mer aktiv läsning och då går det för fort på en ljudbok.

Sitt intresse för ljudböcker har Anna-Karin Wihlney överfört till sina två barn. Hon har alltid läst mycket för dem men när hon började somna före dem under lässtunden på kvällarna blev ljudböcker ett bra alternativ.

– Vi lyssnar högt tillsammans, beskriver hon. Och de lyssnar mycket själva också. Framförallt min dotter som lyssnar samtidigt som hon ritar eller gör något annat kreativt.

Även i jobbet smyger sig ljudboksrekommendationerna in.

– Tidigare jobbade jag på en vårdcentral och då mötte jag många patienter som hade svårt att sova, som var oroliga och då rekommenderade jag ofta ljudböcker som komplement till konventionell behandling. Och nu när jag jobbar på ögonkliniken har jag en del patienter som är synsvaga och då rekommenderar jag så klart också ljudböcker.

Vad kännetecknar en riktigt bra ljudbok?

– På många sätt är det ändå situationsbundet men jag tycker ofta det är svårt om böckerna är för tunga eller komplicerade. Det är ändå så att man tappar saker när man lyssnar på ljudböcker, man svävar i väg i sina tankar. Här finns väl den stora nackdelen, att det nog ändå är så att man får en starkare upplevelse när man engagerar synen också. Det är lättare att tappa fokus med ljudböcker.

– Men vad gäller ljudböcker är det också otroligt viktigt vem som läser. Ibland kan jag lyssna på en bok bara för att den som läser läser så bra. En sådan inläsare är till exempel Julia Dufvenius eller Björn Kjellman. Och det finns också böcker jag slutat lyssna på för att jag inte stått ut med inläsarens röst. Rent allmänt vill jag helst ha en ganska neutral röst, man ska inte tänka på den som läser utan bara komma in i flödet.

Anna-Karin Wihlney lyssnar alltid genom sin mobil och abonnerar på en ljudbokstjänst där hon har tillgång till mängder av böcker – både nya och gamla. I sin ljudboksapp har hon alltid en lista på minst tjugo böcker som hon vill lyssna på.

– Många av dem är böcker som jag redan lyssnat på eller läst och vill uppleva igen, säger hon.

Och hon är en ganska sträng lyssnare. En ny bok får en kvart och gillar hon den inte då blir det ingen lyssning.

– Innan läste jag alltid ut allt men det har jag slutat med. Det är sällan värt det och det finns så mycket jag vill läsa så då tar jag hellre in nästa.