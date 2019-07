Film/recension

FILM

Crawl

Regi: Alexandre Aja

Medverkande: Kaya Scodelario, Barry Pepper och Ross Anderson bland andra

Betyg: 3

Låt mig inleda dessa rader med några händelser från levande livet för att få er på rätt våglängd Alexandre Ajas Crawl.

Storm och orkaner i USA är inte likställiga med de vindpustar vi ondgör oss över vissa vintrar. Vissa platser värre än andra naturligtvis och vi minns att gamle rockidolen Fats Domino som bodde i New Orleans klarade livhanken tack vare att han räddade sig upp på taket när träd och bilar flög runt öronen på honom.

Cajun deltat i Louisiana och Florida är en av de sista platser man vill vara på om orkaner likt Katrina 2005 pockar på uppmärksamhet.

I Florida finns det också risk att traktens alligatorer söker oönskad kontakt och då är vi framme vid den högst begåvade franske regissören Alexandre Ajas (Piranha 3D, Switchblade Romance och inte minst nyinspelningen på The Hills Have Eyes bland annat) senaste bidrag till skräckgenren: Crawl.

Inga onda dockor eller gengångare här inte utan tvättäkta hungriga alligatorer som får publiken att sitta som på nålar.

Simmerskan Haley (Kaya Scodelario) har ett komplicerat förhållande till sina skilda föräldrar men när systern blir orolig för pappan som inte hört av sig när en storm närmar sig Floridas kust sätter hon sig i bilen och kör dit.

Stormen rasar och pappan ligger skadad i källaren på den raserade kåken. Haley tar sig ner men tyvärr gör också en familj av alligatorer det.

Det är nagelbitande och klaustrofobiskt spännande när paret kämpar mot vindar och vatten medan de gigantiska reptilerna slickar sig om munnen runt hörnen.

Visst har Aja lånat lite här och var från Hajen, Alien och diverse andra godbitar men han gör storyn till sin egen och strör inte effekter omkring sig som självändamål.

Jag vet att jag skjuter mot öppet mål när jag kallar relationsproblematiken mellan fadern och dottern för något haltande krokodiltårar men något bättre ord är svårt att skaka fram i all hast.