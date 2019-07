Trump besviken på Löfven efter att rapstjärnan inte släpps

Stockholm USA:s president Donald Trump är mycket missnöjd med statsminister Stefan Löfven efter att rapstjärnan ASAP Rocky har åtalats misstänkt för misshandel.

Trump anser att Löfven borde vidtagit åtgärder för att frisläppa den amerikanska rapstjärnan ASAP Rocky som häktades för misshandel den 3 juli.

”Sverige måste frige ASAP Rocky! Jag är väldigt besviken på Stefan Löfven för att han inte kan agera. Sverige har svikit USA:s afroamerikaner”, skriver Trump på Twitter

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019