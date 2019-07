Mellby Gård vill köpa ut KappAhl från börsen

ekonomi Till en kostnad av drygt en miljard kronor vill Mellby Gård köpa upp samtliga KappAhl-aktier för att sedan avnotera klädjätten från börsen.

Mellby Gård äger redan knappt 30 procent av alla KappAhl-aktier, och under måndagen offentliggjordes att man lägger ett bud på resterande aktier för att köpa ut företaget från börsen.

Budet är på 20 kronor per aktie, och kommer enligt budgivaren inte att höjas.

När Stockholmsbörsen stängdes under fredagen låg aktien på 13,99 kronor i värde, och hade då backat drygt två kronor på de senaste tre månaderna.

KappAhl har på senaste tid redovisat siffror för en försäljning som minskar, och på de två senaste åren har aktien gått ner med närmare 70 procent.

”Mellby Gård vill fortsätta vara en långsiktig ägare i KappAhl. Vår erfarenhet och historik med bolaget gör att vi vill skapa förutsättningar för att hantera de betydande utmaningar som såväl detalj- som klädhandeln står inför”, skriver vd Johan Andersson i ett pressmeddelande.

Det finns en rad villkor till affären. Ett av dessa är att Mellby Gård blir ägare till minst 90 procent av den totala mängden aktier.

Totalt finns det drygt 54 miljoner aktier som Mellby Gård vill köpa upp, till en kostnad av drygt en miljard kronor.

”Erbjudandet värderar KappAhl, baserat på samtliga 76 820 380 utestående aktier i KappAhl, till 1 536 miljoner kronor”, skriver man i pressmeddelandet.

Så fort som Mellby Gård köpt upp aktier så att man äger minst 90 procent av totalen kommer man påkalla tvångsinlösen av resterande aktier, och i samband med det verka för att aktierna i KappAhl avnoteras från Stockholmsbörsen.

Mellby Gård AB grundades av Rune Andersson när han 1986 köpte gården Mellby Gård i Sösdala. Huvudsätet finns numera i Malmö.