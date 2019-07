Den amerikanske hiphop artisten och skivproducenten Ras G, har avlidit i en ålder av 39 år.

Hans födelsenamn var Gregory Shorter Jr. Bland några av de album han gett ut kan nämnas Beats of mind (2008), Brotha from anotha planet (2009), Down 2 earth (2011), Day & night (2005), Views of Saturn (2011), Ainat (2012), Back on the planet on brainfeeder (2013).

Han var en av grundarna till skivbolaget Brainfeeder records. Ras G var även en av medgrundarna till Los Angeleskollektivet Brainfeeder. Under åren i kollektivet släppte han 24 album och mixtapes.