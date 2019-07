”Tjuvarna kan systemet”

HÄSSLEHOLM

Så sent som under måndagen anmälde H&M i Hässleholm att man blivit bestulen på kläder värda mellan 5 000 och 10 000 kronor. Under tisdagen inkom ytterligare en anmälan om kosmetik och kläder värda mellan 1 000 och 5 000 kronor som försvunnit.

Ännu en gång handlar det om larm som har plockats bort från varor.

– I vissa butiken kör man med dagsinventering av varorna, ibland till och med timinventering. Detta för att snäva ner tiden till när stölderna begåtts. De här tjuvarna kan H&M:s säkerhetssystem, det framgår med all önskvärd tydlighet, säger Robert Loeffel, presstalesperson på polisen.