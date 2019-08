Housefestivalen en milstolpe för Földes

Sveriges största housefestival intar Tallriken på lördag. Malmö-dj:n Földes är en av artisterna som får dela scen med namn som David Guetta, Armin van Buuren och Timmy Trumpet.

– Det känns helt underbart, säger Christoffer Földes.

BIG SLAP 2019:

Kl. 12 – Földes

Kl. 12.50 – Tea & Timbe

Kl. 13.40 – Frontliner

Kl. 14.50 – Coone

Kl. 16.00 – Vigiland

Kl. 17.10 – Sam Feldt

Kl. 18.20 – Nicky Romero

Kl. 19.40 – Timmy Trumpet

Kl. 20.50 – Armin van Buuren

Kl. 22.30 – David Guetta

Christoffer Földes, som går under artistnamnet Földes, har precis vaknat när tidningen når honom på telefon. Det är mitt på dagen men för en dj med många sena spelningar och sena nätter i studion är det lätt att vända på dygnet.

– Ett tag försökte jag vända tillbaka men det var rätt menlöst, det är bättre att köpa läget, säger Christoffer Földes med ett skratt.

När jag ber honom berätta om sig själv svarar han:

– Vem jag är hänger helt och hållet ihop med musiken och dj:andet, det är mitt liv och största intresse.

Klart är att han är 28 år, uppvuxen och bosatt i Malmö och lever på sitt intresse – att spela och skapa housemusik. 2007 började han dj:a, i början mest på privata fester och företagsevents.

– Då var jag väldigt lyhörd och kunde spela allt möjligt. Jag har spelat på allt från barnkalas till 80-årsfester.

Sedan växte sig musikintresset starkare och han började göra sin egen musik. Ganska tidigt fastnade han för just house.

– Det ger mig en känsla som jag inte riktigt får av annan musik. Det är därför jag skapar och absolut helst spelar house.

År 2014 började Christoffer Földes även ta pianolektioner och det gör han fortfarande varje vecka.

– Pianospelandet har hjälpt mig enormt mycket, både i dj:andet och musikskapandet. Förutom att det hjälpt mig rent praktiskt och teoretiskt har jag fått starkare självförtroende och vågar lita mer på min egen musikalitet. Det har varit jätteviktigt för mig.

Genom åren har han spelat mycket på hemmaplan och varit resident dj på uteställen som Étage, Kol och Wonk.

– Jag gör runt 15 spelningar i månaden, säger han och berättar att hela sommaren är fullbokad.

Förra året släppte han låten Close To Me – en låt som för närvarande har över en kvarts miljon spelningar på Spotify. Den 9 augusti släpper han en ny låt med titeln Sun and Moon.

– Det är en klubbig deephouse låt med sång av en amerikansk sångare som heter Davis Mallory.

Låten har han gjort tillsammans med Martin Eriksson, även han en malmöbaserad artist.

– Jag har testspelat den en hel del och den har fått väldigt bra respons.

Under slutet av sommaren och början av hösten räknar han med att släppa ytterligare tre låtar.

Men innan låtsläppen väntar en annan stor händelse. På lördag öppnar nämligen Földes housefestivalen Big Slap med sitt dj-set.

– Det betyder jättemycket. Jag tycker att Big Slap är en härlig festival som är viktig för Malmö, den sätter staden på musikkartan. Och jag tycker att miljön är unik. Det är extremt vackert i Tallriken, med alla träd som ramar in festivalen. Och att sen få dela scen och stå med på samma line-up som några av de absolut största inom klubbvärlden, det känns helt underbart. Ett steg i rätt riktning för mig, lite av en milstolpe. Det är jag väldigt tacksam för. Och det känns lite extra roligt att det är på hemmaplan, att det kommer vara en hel del människor där som varit ute på klubbar i Malmö och som följt min utveckling. Det känns häftigt.

I och med att Földes spelar första timmen kommer han inte gå ut för hårt, utan snarare bygga upp ett intresse, konstaterar han.

– Jag kommer bjuda på en hel del överraskningar utan att spela på de största hitsen. Jag tänker sätta en bra grund och bygga upp en skön stämning inför hela festivaldagen. Jag kommer även att spela någon av mina egna låtar, jag har en specifik låt som inte är släppt än som kommer att passa in perfekt. Det ska bli jättekul att spela den på en så stor scen.

Vad ser du mest fram emot med lördagen?

– Förutom mitt eget set och att få vara med att skapa stämning så ser jag fram emot att se Nicky Romero senare på kvällen. Honom har jag väldigt stor respekt för, både hans egen musik och hans skivbolag har jag varit väldigt glad i de senaste åren.