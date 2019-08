Sångerska med jazzen i blodet

Redan som liten började hon spela både piano och gitarr. Men det var inte förrän hon var sjutton som hon insåg att det var sången som var hennes främsta instrument.

På lördag uppträder Hannah Svensson på Ystad jazzfestival.

SPELDATUM I SKÅNE

3/8 – Ystad jazzfestival

6/9 – Kiviks kapell

7/9 – Existensfestivalen, Simrishamn

24/9 – Hässleholms jazzklubb

11/10 – Releasekonsert, Victoriateatern, Malmö

Den hyllade jazzsångerskan Hannah Svensson är född och uppvuxen i Falkenberg men bosatt i Malmö sedan 2013. För henne kom intresset för jazzen från pappa Ewan Svensson som är jazzgitarrist.

– Äpplet föll inte långt från trädet om man säger så. Men jag inspireras också mycket av annan musik, som till exempel 60-talsmusik. Min förra platta var mer pop och singer songwriter. Jag tycker om att blanda och inspireras av olika genrer. Men jag kommer nog alltid att utgå från improvisation och jazz. Man gör det som kommer ur hjärtat.

Det var inte helt självklart för henne att bli jazzsångerska. Först när hon var sjutton år gammal insåg hon att det var det hon ville satsa på.

– Jag började med piano och gitarr. Jag hade inte en tanke på att sjunga utan tänkte att jag skulle bli pianist och spela instrumental musik, men sen hörde jag Eva Cassidy när jag gick på gymnasiet och såg den enda inspelade livekonserten som finns med henne och blev helt golvad. Det gick rakt in i hjärtat. Jag köpte alla hennes skivor och började ta ut hennes låtar på gitarr så att någon annan kunde sjunga dem men för att göra det var jag tvungen att sjunga själv.

Hennes mamma hörde henne och föreslog att hon skulle sjunga på sin kusins bröllop.

– Det gjorde jag och sen dess har jag varit fast i sången. Jag märkte att jag brann för den på ett annat sätt än för de andra instrumenten, även om jag gillar dem också.

Hannah Svensson är även bildkonstnär och målar i akryl, akvarell och tusch.

– Jag har målat sedan långt innan jag började med musiken. Jag stod länge i valet och kvalet om huruvida jag skulle gå bild- eller musikprofil på gymnasiet men valde musik.

Hon hade aldrig haft någon tanke på att ställa ut det hon målat, utan hade det som en hobby. Fram till för ett par år sedan.

– Att leva som frilansande musiker innebär otroligt mycket resande och ingen rutin. Jag behövde något för att koppla av så jag skaffade en hund och gick och köpte lite målarfärger.

Hon började måla med inspiration från jazzen och när ett porträtt av Miles Davis stod färdigt lade hon upp det på sina sociala medier.

– Jag fick en massa respons och fick göra utställningar. Det är skönt för jag har det lite vid sidan av musiken, jag känner ingen prestige i det. När man målar kommer man in i ett flow där man inte tänker på någonting, det är ungefär samma känsla som när man skriver en låt. Måleriet är ett sätt att koppla av, säger hon.

Under arbetet med sin förra skiva, Pictures in mind (2017), kombinerade Hannah Svensson konst och musik.

– Jag målade en tavla till varje låt och hade en utställning med dem sen. Jag brukar kombinera de två konstformerna, men musiken är nummer ett.

Hannah Svensson spelar i fyra olika konstellationer och spelar inte sällan tillsammans med sin pappa.

– Det är roligt, jag tänker inte att det är min pappa när vi jobbar tillsammans. Vi funkar bra ihop, vi har samma tajming. Han är en fantastisk vän.

I oktober släpps hennes sjätte album, Places and dreams, med Hannah Svensson Group. Skivan består av elva spår där merparten är skrivna av henne själv och hon beskriver den som jazz med tydliga popinfluenser.

Vad är nästa steg?

– Jag skulle gärna göra en skiva helt på svenska nästa gång. Det är nästa mål. Men just nu försöker jag bara njuta av att skivan är färdig och att jag får möta min publik. Nu kommer belöningen med konserter. Och så ska jag lära mig spela mandola.

Före Malmö bodde Hannah Svensson i Göteborg. Men många av hennes spelningar var på en jazzklubb i Köpenhamn, och hon kände mer och mer att hon var sugen på att flytta söderut.

– Jag kände många musiker i Malmö och Skåne, och hade många spelningar här. Det fanns mer möjligheter här. Och jag älskar att bo här. Det är inga avstånd till spelställena och städerna. Jag trivs så jäkla bra, jag känner mig typ skånsk, säger hon med ett skratt.

På lördag spelar Hannah Svensson Group på Ystad jazzfestival där hon spelat två gånger tidigare.

– Det är en fantastisk festival, som en minivariant av Köpenhamns jazzfestival. Inte mini som med mindre artister utan en mindre stad men med samma format. Det är häftigt att en så liten stad som Ystad har en så stor jazzfestival.

Efter festivalen står fler spelningar på schemat, mestadels i Sverige och drömmen är att få fler spelningar utomlands.

– Jag vill spela på klubbar och festivaler i Europa. Jag älskar att spela live, hela mötet med publiken och att man får privilegiet att göra det man älskar och dela med sig av det till andra människor. Det är en otroligt skön känsla efter varje konsert, man får en kick. Och när man håller på med en genre som jazz blir det mycket improvisation, en låt blir aldrig densamma, det är kul.