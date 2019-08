Hög puls på fritidsgården

Fritidsledarna Tova Borg, Rasmus Dahlquist och Sarah Abdulsamad har lagat mat, åkt på resor och anordnat aktiviteter med barnen under sommaren. Foto: Jacob Ruderstam

Isak Andersson och Albin Nordström är två av många som under sommaren besökt fritidsgården Pulsen i Osby för att umgås med kompisar, spela fotboll och tv-spel. Foto: jacob ruderstam

Osby

Under sex veckor har fritidsgården Pulsen arrangerat resor, lekar och aktiviteter för barnen i Osby. I torsdags anordnade fritidsledarna en poängjakt när det var sista dagen för i sommar.

Vecka 26 slog fritidsgården Pulsen upp portarna för sommaren och har under sex veckor varit flitigt besökt av sommarlediga barn. Pulsen har haft öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar och har som mest haft upp mot 60 besökare.

– Hur många som kommer varierar från dag till dag. Ibland har vi varit 20 och någon gång har vi varit 60. Totalt har det varit runt 500 barn under sommaren, säger fritidsledare Rasmus Dahlquist som gör sin fjärde sommar på fritidsgården Pulsen.

– Det visar att det här behövs, många åker inte iväg själva och då kan de komma hit, fortsätter Rasmus Dahlquist.

Den här sommaren har han fått hjälp av Tova Borg, Sarah Abdulsamad och Mohammad Norosi och tillsammans har de anordnat aktiviteter tillsammans med de besökande barnen.

– Det har blivit mycket fotboll, berättar Rasmus Dahlquist.

Fritidsgården Pulsen och fritidsgården Bulten i Lönsboda har båda varit öppna hela sommaren och är en del av sommarkul som Osby kommun arrangerar.

I en av sofforna sitter Agnes Johnsson, Adelia Nordström och Alice Vörös och pratar och skrattar.

– Det är roligt att vara här för man får träffa vänner och umgås, säger Adelia Nordström.

Pulsen har även anordnat resor till bland annat Liseberg och Tosselilla sommarland. Barnen har också åkt och spelat Laserdome tillsammans.

Att hålla koll på barnen har inte alltid varit så lätt för de fyra fritidsledarna som varit på fritidsgården under sommaren.

– Man får vara på spänn hela tiden, man vet aldrig vad som händer. Det gäller också att prata med olika barn på rätt sätt, förklarar Rasmus Dahlquist.

I en annan soffa sitter Isak Andersson och Albin Nordström och är fullt fokuserade på att få så många poäng som möjligt till poängjakten som fritidsledarna har satt ihop som avslutande aktivitet.

Isak och Albin har spelat mycket fotboll och tv-spel under sommaren. Spelen Fortnite och Fifa är de som lockar mest.

Under hösten kommer fritidsgården att hålla öppet som vanligt.