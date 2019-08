Flera döda i skjutning vid köpcenter i Texas

Flera personer har skjutits ihjäl vid en Walmartbutik i El Paso i USA.

Larmet om skottlossningen kom klockan 11 på förmiddagen, lokal tid.

Enligt lokala medier ska minst 18 personer ha blivit skjutna och flera personer ska ha dödats. Det rapporterar CNN efter att ha talat med El Pasos borgmästare Dee Margo.

Uppgifterna om antalet misstänkta gärningspersoner går isär. Initialt talade polisen om flera misstänkta gärningspersoner som ska ha avlossat skott och borgmästaren i El Paso, Dee Margo, uppgav för för CNN att tre misstänkta gärningspersoner har gripits.

Senare kom nya uppgifter om att polisen endast ska ha frihetsberövat en misstänkt gärningsman.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.

EL PASO SHOOTING LATEST: Police responded to a mass shooting at an El Paso, Texas Walmart. https://t.co/2qo0iywrxe

– As many as 18 people have been shot

– There are ”multiple fatalities,” a spokesperson of the El Paso mayor’s office tells @ABC News

– One suspect in custody pic.twitter.com/ZqSSzcrIog

— ABC News (@ABC) August 3, 2019