De gästar årets Sommarakademi i Vittsjö och Bjärnum

vittsjö/bjärnum Sommarakademien har arrangerats varje sommar sedan 1987.

I år kommer Sommarakademien, som är öppen för alla med ett historiskt intresse, att inledas 5 augusti

Publicerad i Norra Skånes sommarbilaga 14/6 2019.

• Måndag 5 augusti – Vittsjö församlingshem.

– Jessica Abbott – ”På väg in i biologins storhetstid?” Lektor i evolutionär genetik på Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om utvecklingen av könsskillnader och könskromosomer. Hon är även känd från nyupplagan av Fråga Lund.

– Marie Munke – ”Nya vägar inom Släkt- och hembygdsforskning”. Erfaren genealog. Ordförande i Åsbo släktforskare, kassör i Skånes släktforskarförbund med flera föreningar.

– Sara Williamsson – ”Prelat i celibat – syndfulla präster i 1200-talets Skåne”. Fil.mag. historisk arkeologi har arbetat med förmedling och kulturarvspedagogik i över ett decennium. Hon är kulturpedagog på Skånes hembygdsförbund, som förvaltar Biskopskällaren på Ivö. Källaren är en rest av det biskopspalats som Anders Sunesen lät uppföra på ön, och Sara har därför inom sin tjänst gjort flera djupdykningar i ärkebiskopens liv och tid.

– Anders Ödman – ”Vad jag gjort se´n sist – något om skånskt herrgårdsliv”. Docent i arkeologi vid Lunds universitet. Driver sedan 1986 projektet ”Norra Skånes Medeltid”. Initiativtagare till Sommarakademien.

• Tisdag 6 augusti – Bussresa. Sydhallands hemligheter och sevärdheter. Heldagstur ledd av Claes Ruderstam, Lars-Erik Josefsson och Roland Rönnefeldt.

• Onsdag 7 augusti – Bjärnums museum

– Bertil Helgesson – ”Välfärd och kontinentala kontakter – centrala Skåne vid mitten av järnåldern”. Fil. Dr. Arkeolog. Avhandlingen ”Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och regioner.” tar upp olika aspekter på järnålderns samhälle. Har bland annat varit knuten till Lunds Universitet, Riksantikvarieämbetet, Regionmuseet Kristianstad och Sydsvensk Arkeologi AB. Arbetar idag mest med samhällsstruktur, regionalitet, landskapsnyttjande och centralitet, i synnerhet under järnålder och tidig medeltid.

– Claes Ruderstam – ”Julnätter, kyrkor och spökerier”. Lokalhistoriker, föreläsare och författare. Tidigare adjunkt. Ordförande i Wittsjö Hembygdsförening.

– Guno Haskå – ”Skånska Glasbruket i Perstorp 1691-1762”. Uppvuxen i Bjärnum på 40-talet och har i sin yrkesverksamhet varit docent och forskare i mikrobiologi vid Lunds universitet och i det privata näringslivet. Flitig släktforskare och har skrivit många böcker och artiklar om släkt- och hembygdsforskning. Har också varit styrelseordförande under flera år för Skånes Genealogiska Förbund (numera Släktforskarförbund) och har under de senaste 20 åren varit volontär på Landsarkivet i Lund.

Bakom arrangemanget står Studiefrämjandet.