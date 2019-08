Med elitidrott och vapenhandel i fokus

Deckarspalten

Med Jamåhonleva (Albert Bonniers) har Anders Roslund har skrivit sin andra Ewert Grens deckare på egen hand och även om jag ibland saknar den riktigt tydligt politiska agenda från de tidigaste Roslund & Hellström-böckerna som till exempel Box 21, Flickan under gatan och Två soldater så är det här samtidigt en av seriens bästa böcker. Inte minst för den snygga kompositionen där historien bildar en slags ödesbestämd cirkel och låter slut och början mötas. Det låter kanske kryptiskt men mer vill jag inte avslöja just där.

Allt börjar i alla fall med en tillbakablick på ett otäckt mord på nästan en hel barnfamilj för 17 år sedan. En yngre Ewert Grens möter familjens enda överlevande, en femårig flicka som precis haft födelsedag. I nuet blir sedan det gamla fallet aktuellt när någon gör inbrott i lägenheten där mordet skedde utan att stjäla något. Plötsligt blir det livsviktigt att hitta den överlevande flickan som nu lever under skyddad identitet.

Här behöver Grens så småningom hjälp av infiltratören Piet Hoffman (från Tre sekunder, Tre minuter och senast Tre timmar) och så är han och inte minst hans familj inne i historien igen – och hamnar snart i livsfara.

Vissa mönster känns kanske igen lite väl mycket från Grens/Hoffmans tidigare samarbeten men Jamåhonleva är samtidigt en andlöst spännande, hjärtskärande historia om samvetslös vapenhandel, dödsskjutningar och allt det som ligger bakom. Och om framförallt om vad en uppväxt i närkontakt med våld och vapen kan göra med ett barns perspektiv.

Det här är definitivt en av årets bästa och också sorgligaste kriminalromanläsningar.

Efter kriminalkommissarien Hanne Wilhelmsen, kriminologen Inger Johanne Vik och hjärtläkarna Sara Zuckerman och Ola Farmen är norska deckardrottningen Anne Holt lite överraskande tillbaka med en helt ny huvudperson. Och kanske också den mest spännande sedan Hanne Wilhelmsen.

Selma Falck är före detta elitidrottare och kändisadvokat som förlorat precis allt när En grav för två (Piratförlaget) inleds. Hon sitter i en sunkig lägenhet utan pengar, utan jobb och utan kontakt med sin man och sina barn när det knackar på dörren och hon får en chans att få tillbaka åtminstone sina pengar. Detta under förutsättning att hon lyckas rentvå Norges främsta kvinnliga skidåkare Hege Chin Morell från dopinganklagelser i tid för OS-uttagningen.

Uppdraget kommer från skidåkarens pappa som också är den som försatt Selma i den utsatta position hon befinner sig i.

Knappt har Selma Falck börjat fundera över vem som kan vilja skidåkaren så illa förrän ännu en längdskidåkare råkar illa ut. Här handlar det aningen om en olycka eller ett mord och dessutom om nya dopinganklagelser.

Parallellt med Selmas undersökningar får vi också följa en man inspärrad i en cell som tycks krympa för varje dag och en hämnare med en agenda i manusform.

En grav för två är en effektivt berättad kriminalroman och spännande från första till sista sidan, Den är också en fascinerande inblick i elitidrottens värld och villkor. Visst kan man tycka att Selma med sitt spelberoende, sina svårighet att slå sig till ro med familjeliv och vänskap med en före detta polis som numera är uteliggare är en väl fantasifullt konstruerad huvudperson men hon fastnar. Som läsare gillar man henne, vill henne allt gott och vill gärna möta henne i en ny bok snart.