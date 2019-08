Guleed hämtar värmen till Sverige

I vintras släppte han kritikerrosade debutplattan 50 grader i februari. Sedan dess har Malmörapparen Guleed haft fullt upp med spelningar och att spela in ny musik. På fredag uppträder han på Malmöfestivalen.

Guleed Ali, med artistnamnet Guleed, är en av Malmös klarast lysande hip hopstjärnor just nu tillsammans med bland andra Ozzy och Adam Aden. Hans album 50 grader i februari släpptes i februari och blev snabbt hajpad av musikkritiker.

– Det kändes nice, det gav mig mer utrymme att tänka på nästa steg och hur jag ska lära mig. Det gav mig självförtroende för nästa platta. Det var en milstolpe.

Den 24-årige artisten är uppvuxen på Möllan, har somaliska rötter och började göra musik 2014.

– Varför jag började göra musik? Jag kände att jag kunde göra någonting där, jag hade en bra magkänsla. Jag hade skojat lite om det innan, men det var först 2014 som jag började med rap.

50 grader i februari är uppdelat i två ”säsonger”, men om det kommer fler blir det senare i karriären förklarar han.

– 50 grader ville bjuda in olika världar, jag ville lägga in lite av allt för att nå ut till hela massan och det är det jag tror folk gillar.

Titeln är en blinkning till svenska tv-serien 30 grader i februari.

– Den handlar om svenskar som åker på solsemester utanför landet. Min tanke var att svenskar inte behöver åka utomlands för att hitta det de söker. När vi lyssnar på musik söker vi den i USA eller från andra ställen, inte i Sverige. Jag tog det konceptet och vände på det. Jag hämtar värmen till Sverige, du behöver inte åka utomlands för att få sån här kvalitet på musik.

Vad har hänt sen du släppte plattan?

– Jag har haft spelningar och gjort mer musik. Det har varit riktigt bra respons. Eftersom det var debutplattan så förväntade jag mig inte så mycket av det, jag är väldigt nöjd med det jag fick. Nu är det bara att kämpa på och släppa nytt. Det var överväldigande men jag försöker att inte ta in för mycket av det. Om man gör det kanske man tar till sig det för mycket och slutar göra musik. Det var kul men det kommer mer.

Exakt vad mer som kommer komma vill han inte säga än.

– Det kommer avslöjas väldigt snart. Det kommer komma fler singlar och lite fler överraskningar. Men det kommer komma mycket, året är inte slut än, säger artisten.

Hans egen favorit på plattan är låten Kvar här.

– Den förklarar hur jag lever dag till dag, vad som händer härute, att vi är kvar här. Det är en vanlig grej som alla går igenom. Jag gav lite extra krut i verserna.

Var får du inspiration ifrån?

– Allt möjligt faktiskt. Engelsk musik, fransk musik, amerikansk musik – språk är inga gränser för mig. Jag lyssnar på musik även om jag inte förstår språket. Jag tror mer på känslan än orden. De somaliska rötterna har jag i mig, det är jag, själva tonen och sättet jag pratar på, allting.

Han lägger till att hans musik är influerad av dancehall och eurotrap.

– Jag försöker ha en europeisk utstickning. Jag tycker också att Malmö representerar Europa mer än Sverige. Om du kollar kulturen så har affärerna öppet längre, folket är lite annorlunda, det känns lite som hemma faktiskt. Eftersom Danmark är så nära kommer folk från alla delar i Europa. Jag träffar folk från Holland, Tyskland, överallt. Man är influerad av många olika kulturer samtidigt. Det är så man kan hålla koll på min musik från andra ställen, vi är inte därifrån men vi träffar folk därifrån och de för det vidare. Malmö är Sveriges europaexport.

Många av Sveriges största rappare sjunger på svenska. Kommer du fortsätta på svenska?

– Ja, det kommer jag göra. Men man vet aldrig, det kanske vänder. Man kan aldrig förvänta sig nåt av Guleed, säger han med ett skratt.

– Jag tror hiphopen har format sig till något nytt i Sverige och det glädjer en. Det fanns en tid när ingen lyssnade på hiphop. Det är fett att så många lyssnar på det nu.

Har hiphopen blivit mer folklig?

– Ja, det har den. Det är mycket mera festivaler och mer rörelse.

På fredag spelar Guleed på Gustavscenen på Malmöfestivalen.

– Det ser jag fram emot. Publiken kommer få en fet show, det kommer bli najs att få komma dit och dela scenen med Malmö. Det kommer vara mycket kärlek.