Inga spår efter försvunnen man

MARKARYD Den 70-årige man som sedan i mitten på förra veckan är försvunnen är fortfarande spårlöst borta.

– Vi ser tyvärr ingen naturlig orsak till att han försvunnit, säger Robert Loeffel, presstalesperson på polisen.

Mannen sågs senast under sen onsdagseftermiddag och anmäldes senare försvunnen. Under natten pejlades hans mobiltelefon till ett område i närheten av Markaryd, men senare under natten dog mobilsignalen ut.

– Det område dit mobilen pejlades har dammsugits av oss, Missing people och Fikk (Frivilliga insatser vid kris och katastrof), men vi har inte hittat något, säger Loeffel.

Inte heller mannens guldmetallicfärgade Volvo XC90 har återfunnits.

Efter att under torsdagen efterlyst mannen i media gick polisen under fredagen ut med information att man utredde försvinnandet som ett misstänkt människorov.

Står ni fast vid den bilden?

– Vi misstänker fortfarande brott, av en mängd olika orsaker. Efter hand som vi utrett och tittat på ärendet så ser vi tyvärr ingen naturlig orsak till att han försvunnit.

– Vi är stärkta i att det var rätt att inleda en förundersökning, säger Loeffel.

Polisens mobila kontor var på plats på Järnvägsgatan i Markaryd under måndagskvällen, och kommer dit igen under onsdagskvällen, klockan 16-19.

– Det var flera människor som hörde av sig vid förra besöket. Många lägger ihop ett och ett men vill inte ringa, det är därför vi är på plats, säger Loeffel.