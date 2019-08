”En efterlängtad festivalscen”

De vill skapa en mer jämställd musikscen och lyfta fram lokala akter. Konsertarrangören Femmuze är en av nio lokala musikaktörer som ansvarar för programmet under en dag på den nya Malmöscenen.

– Det finns så mycket duktiga musiker i närområdet så den här scenen är verkligen efterlängtad på festivalen, säger Sabina Chantouria från Femmuze.

Den nya Malmöscenen När Femmuze tar över Malmöscenen på måndag, 12 augusti, spelar följande:

17.00: I’m Kingfisher

18.00: Stories from Gem

19.30: Cicci Landén

20.30: Sabina Chantouria

22.00: Tim the Lion Tamer

De andra lokala aktörerna som ansvarar för var sin dag är: reggaeklubben Riddim (fredag, 9 augusti), hiphopklubben Spit Spot (lördag, 10 augusti), beatkollektivet So & Such (söndag, 11 augusti), indieklubben Fubbik (tisdag, 13 augusti), jazzklubben Bullret (onsdag, 14 augusti), Retromusikföreningen (torsdag, 15 augusti) och skivbolagen Malmö Inre och Rundgång (fredag, 16 augusti).

Den nya Malmöscenen kommer att vara belägen i Raoul Wallenbergs park och på måndag är det Femmuze tur att lyfta fram några av sina lokala musikfavoriter.

– Den här scenen passar oss väldigt bra med tanke på just det lokala som vi jobbar för. Vi arbetar också för en jämställd scen och har valt ut fem artister som vi tycker har något speciellt. Som singer-songwritern I’m the Kingfisher som har beskrivsits som ”Europas bäst gömda hemlighet” och Cicci Landén som gör americana. Många av hennes låtar har spelats i Sveriges radios P4 och hon har ett starkt lokalt fäste, säger Sabina Chantouria.

Sabina som själv är musiker och låtskrivare startade Femmuze för två år sedan tillsammans med Jenny Johansson och Sonja Skibdahl, även de musiker och låtskrivare. De hade året dessförinnan fått kontakt med varandra via ett kvinnligt nätverk och började prata om hur musikscenen såg ut i Sverige och hur man kunde förbättra den på olika sätt.

– Vi saknade framförallt någon aktör som fokuserade på en jämställd och lokal musikscen här i Malmö. Men istället för att gå och vänta på en sådan så startade vi själva Femmuze, berättar Sabina.

Första arrangemanget höll Femmuze på Victoriateatern i oktober 2017 och valde då att lyfta fram kvinnliga akter. Kvällen uppskattades av såväl publik som artister och sedan dess har Femmuze arrangerat konserter på bland annat Malmö Live och Rådhuset i Köpenhamn. På sistone har fokuset dock legat på Malmöfestivalen.

– Det är jag och Jenny som har jobbat med programmet, Sonja är mammaledig. Men jag hoppas att den nya Malmöscenen kan locka många till att upptäcka lokal musik och jag tror att många har längtat efter en sådan här scen.

Hur mår Malmö musikmässigt annars?

– Malmö känns som en väldigt levande stad med ett rikt musikliv och det finns en enorm mångfald. Dessutom gillar folk att gå på konserter. Så jag tycker att den mår bra. Bara under våra år med Femmuze så har vi kunnat se att det hela tiden skapas ett större intresse för att lyfta fram just lokala akter och att jobba mer aktivt för ett jämställt program, det är väldigt skönt. Men vi kommer naturligtvis att fortsätta att jobba med vårt fokus framöver också.

Hur väljer ni ut artisterna ni jobbar med?

– Via tips eller så snappar vi upp någon bra akt när vi själva är ute. Och en del hör av sig direkt till oss också. Men framförallt försöker vi att blanda up and coming-artister med mer etablerade independent-artister, precis som att vi kör alla möjliga genrer. Det är allt från americana och blues till pop och rock. Sedan försöker vi alltid att hålla en jämställd könsfördelning.

Sabina Chantouria kommer själv att uppträda under Femmuzes dag på Malmöscenen.

– Det ska verkligen bli jättekul. Jag gör gitarrbaserad pop och kommer att spela med ett helt band på måndag. Det blir både äldre låtar och nytt material som jag har skrivit. Men framförallt ska det bli väldigt kul att få vara en av artisterna som spelar det här första året på Malmöscenen, det känns nästan historiskt, skrattar Sabina.