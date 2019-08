Hälften så många döda i drunkning

I juli omkom hälften så många i drunkningsolyckor som under samma period förra sommaren.

I landet totalt omkom 17 personer under juli månad, enligt Livräddningssällskapet. Det är att jämföra med rekordhöga 35 under samma period förra året. Årets antal är enligt Livräddningssällskapet kraftigt under genomsnittet som ligger på 26. Totalt har 41 personer omkommit i drunknings olyckor i år det är under hälften jämfört förra året, då 97 omkom. I Skåne omkom totalt tre personer under juli månad i drunkningsolyckor.