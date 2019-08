Starka kvinnliga röster på jubilerande litteraturfestival

Litteraturfestivalen Louisiana Literature firar tio år i år och det gör de bland annat med att släppa en antologi skriven av 26 internationella författares möten med konstverk ur museets samlingar. Dessutom efterfrågar den franske författaren Michel Houellebecq frågor till sitt framträdande.

LOUISIANA LITERATURE 2019

Louisiana Literature äger rum den 22 till 26 augusti på konstmuseet Louisiana i Danmark.

Bröd.9.fakta: I år medverkar författare från följande länder: Frankrike, Ungern, Iran, Turkiet, USA, Libanon, Japan, Norge, Sverige, Danmark, Storbrittanien, Nigeria och Island.

Bröd.9.fakta: Medverkande författare är bland andra: Rachel Cusk, Thomas Boberg, Tomas Espedal, Sara Stridsberg, Lisa Halliday, Roxane Gay, Isabella Hammad, Helle Helle, Michel Houellebecq, Sayaka Murata, Mazen Maarouf, Madame Nielsen, Anne Waldman, Ben Okri, Shahrnush Parsipur, Elif Shafak, Sjón.

Rachel Cusk, László Krasznahorkai, Sara Stridsberg och Sayaka Murata är några av de författare som kommer att framträda i samtal och uppläsningar på årets festival.

– Vi har några väldigt starka författare med i årets festival. En författare som vi länge velat ha hit och som nu kommer till vår jubileumsfestival är Michel Houellebecq, något vi är otroligt glada över. Han är en författare som mycket sällan besöker festivaler och sällan intervjuas och därför är vi glada över att han har tackat ja, säger Christian Lund, festivalchef på Louisiana Literature.

Houllebecq framträder totalt två gånger på festivalen, den ena i en intervju med Rune Lykkeberg och den andra under är ett lite speciellt arrangemang.

– Jag besökte honom i Paris och han berättade om en upplevelse när han var ung. Han var på ett arrangemang med den franska författaren Georges Perec, men Houellebecq vågade inte gå hem till Perec eftersom han var för blyg, berättar Christian Lund.

– Houellebecq vill gärna prata med sin publik men han är också intresserad av den typ av publik som är lite mer som honom själv, lite blyg. Så vi pratade om att man skulle kunna skicka in frågor på förhand som han kan besvara. Då blir det lika för alla, oavsett om du är utåtriktad eller inåtriktad.

Även svenska besökare kan på förhand skicka in sina frågor till författaren. Senast den 23 augusti kan man mejla till mh@louisiana.dk och dagen efter besvarar Houllebecq frågorna.

Nästa torsdag öppnar den Man Bookerprisvinnande ungerske författaren László Krasznahorkai Louisiana Literature.

– Han skriver mycket höglitterära, visionära romaner. Han kommer att bli intervjuad av en av hans norska fans, Tomas Espedal, på torsdagen och på lördagen är han med i ett samtal med Sjón som också är en stor beundrare. Knausgård har sagt att om någon författare skulle skriva ned hans livshistoria så skulle det vara László. Han är vi väldigt glada att kunna presentera.

Även den legendariske serietecknaren Robert Crumb, som kallats serietecknarnas Rembrandts, gästar festivalen. Tillsammans med sin fru Aline Kominsky-Crumb, även hon serietecknare, presenterar de sin gemensamma seriestrip Drawn Together.

– Där skildrar de på ett mycket öppenhjärtigt, överrumplande och underhållande vis sitt äktenskapet under 40 år.

I årets program finns en hel del nya och mer okända namn.

– I och med den stora uppmärksamheten vi får som festival så har vi känt att vi vill satsa på författare som inte är kända men som vi tror på, eftersom vi har den möjligheten.

En sådan ung författare är den brittiska debutanten Isabella Hammad, som upptäcktes av Zadie Smith under en skrivkurs i New York.

– Hon tyckte att det var något helt extraordinärt.

Liksom tidigare år kommer det inte bara vara litteratur i fokus utan även musik och performances, en del av dem skrivna just för årets festival, som duon Den Sorte Skole som kommer att framföra ett nytt symfoniskt verk.

– Verket bygger på diktuppläsningar och ljudupptagningar av röster från olika kulturer i världen, säger Christian Lund.

Årets festival har inget uttalat tema men om man tittar på programmet kan man ändå se en röd tråd.

– När jag kikar på programmet så ser jag att starka kvinnliga stämmor är något av ett tema, och det har vi sett nu de senaste åren. Starka kvinnliga författare och diktare som skriver om den kvinnliga synen på världen, med en enorm slagkraft. Det är naturligt eftersom männen har dominerat i många år, att kvinnorna nu kommer fram på det här sättet. Och det gläder vi oss åt.

En av stämmorna är Roxane Gay från USA, som bland annat skrivit Bad feminist.

– Hon skriver om att vara kvinna, att vara svart, att vara överviktig och om att vara homosexuell. Man kan säga att det är en utkantsposition som hon skriver ifrån. Och det är flera av författarna på festivalen som skriver om att se samhället från en mer utsatt position.

Den mest lästa kvinnliga författaren i Turkiet, Elif Shafak, numera bosatt i Storbritannien, är en annan av de starka kvinnliga stämmorna. Hennes roman Bastarden från Istanbul fick henne på kant med den turkiska staten.

– Elifs böcker handlar om mötet mellan öst och väst men också om homosexuellas rättigheter och att se världen ur en kvinnas synvinkel. Inte minst i en turkisk kontext, där de har mer begränsningar. Hon har något på spel och det märker man tydligt i hennes böcker.

En annan författare som har något på spel är Shahrnush Parsipur från Iran, numera boende i exil i San Francisco. Hennes bok Kvinnor utan män, som hon skrev på 70-talet och som kom ut 1989, har av många kallats en kultklassiker.

– Boken är fortfarande förbjuden i Iran. Så även hon har fått betala ett pris för att yttra sig.

I och med tioårsjubileumet ger museet ut en antologi, Writers on art at the Louisiana, med 26 internationella författare, däribland Colm Tóibín, Anne Carson, Chris Kraus och Hiromi Ito.

– Vi har bett dem att skriva om verken i Louisianas samling. Det är första gången festivalen får ett mer handgripligt uttryck, där festivalen inte bara är över efter fyra dagar utan får fysisk form i den här boken. Det är inte en bok bara om bildkonst utan också om litteratur och författarna. Till exempel beskriver Tomas Espedal hur ett möte med Yves Kleins bilder på en utställning ändrade hans liv. Det är många olika genrer, essäer, dikter, och brev, om hur de beskriver och upplever ett konstverk. Boken beskriver det som sker på festivalen. Festivalen är ju ett möte mellan författare, litteratur och bildkonst, ett möte mellan det visuella och språkliga. Det är otroligt inspirerande och som läsare får man själv lust att se mer konst och läsa fler böcker och utforska den på samma sätt som författarna gör.

Är det något du själv ser lite extra mycket fram emot med årets festival?

– Jag ser otroligt mycket fram emot att uppleva Michel Houellebecq. Jag har läst hans böcker under många år, så jag är väldigt glad att festivalen kan porträttera honom på scen och jag är nyfiken på vilka svar han kommer att ge. Det är alltid spännande när man får ett ansikte och en inblick i människan bakom romanen och författarskapet, säger Christian Lund.