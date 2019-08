En okonventionell inspiratör

Sven Stridsberg, en riktig vän och inspirationskälla, har lämnat oss.

Så klart visste vi alla i bekantskapskretsen att Sven var svårt sjuk, men att han så snart skulle lämna hustrun Marie-Anne och alla nära vänner har vi nog inte riktigt förstått. Sven blev 74 år.

Under sin yrkesverksamma tid var Sven Stridsberg docent, lärare och forskare på geologiska institutionen vid Lunds universitet. Hans doktorsavhandling behandlade fossila bläckfiskar från silurtiden, framförallt från Gotland och Tjeckien.

När jag och Elsy hade förmånen att besöka Sven och Marie-Anne på sjukhuset för cirka två veckor sedan var han på gott humör, debattlysten, engagerad, rolig och glad.

Vi lämnade honom också glada och var övertygade om att detta kommer Sven att klara.

Nu blev det inte så och Sven har lämnat ett stort tomrum i vår vänkrets, ett tomrum som inte kan fyllas. Ingen var som Sven, rolig, kunnig, klurig, eftertänksam och okonventionell.

När vi firade sommarfest på Solvägen lovade Sven, trots svåra smärtor, att komma under en timme, men klockan var långt gången när han och Marie-Anne vinkade ”hej då” och satte sig i bilen och körde hem till Alvägen.

Att vi fick ett sista party med Sven är vi i dag mycket tacksamma för.

Under många år har Sven Stridsberg också engagerat sig i byns olika föreningar. Han var, nästan från starten, engagerad i Stiftelsen Harlösa byahus och under många år i Harlösa donationshus, där han bland annat verkat som sekreterare och guide.

Han kommer också att vara mycket saknad som ordförande (2012 till 2019) i SPF Seniorerna i Harlösabygden.

Hans engagemang, organiserandet av föredrag och resor, inom och utom landet och hans okonventionella sätt att leda våra möten har satt sina spår hos många av oss. Så även i de många studiecirklar där han och hustru Marie-Anne varit våra lärare och inspiratörer.

Sven var också flyghistoriker och under många år redaktör för Svensk flygtidsskrift, vars senaste nummer han färdigställde trots sin sjukdom. Sven skrev också många böcker om flygets historia, såväl civilflyget som det militära.

Vi sörjer med Marie-Anne, men vi är glada och tacksamma för att vi under många år fick ha Sven Stridsberg som vår sanne vän, föregångsman och inspiratör.

Vi saknar Dig Sven och vi skall göra allt för att axla din fallna mantel!