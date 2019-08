Möt Norra Skånefamiljens katter

– Mitt fullständiga namn är Kent Lucifer Snötass Bexell. Men jag kallas för Lucifer, eller Luci. Personligen tycker jag nog att det är lite väl svulstiga namn. Jag är inte mycket för att göra väsen av mig själv. Ganska blyg faktiskt. Men nu har människorna jag bor hos fått för sig att deras kattliga familjemedlemmar ska ha ett gubbnamn, ett mäktigt namn (Lucifer, ljusbringare och fallen ängeln, ja jisses. Men för all del, titta gärna in i min blå änglablick) ett efternamn som syftar på min kattlighet (i mitt fall mina snövita tassar) och så familjenamnet Bexell. Tjusigt så det förslår! – Jag bor hos tidningens redaktionschef Katarina Bexell och hennes familj sedan någon månad tillbaka. Både mor och far är ragdollkatter så jag och brorsan tillhör också denna kattras. Vi föds vita, men får mer färg och teckning med tiden. Jag är fortfarande ganska vit och har bara lite brunt i svansen. Brorsan är brun runt hela nosen, men så lägger han ju ständigt den där nosen i blöt. – Jag är lite mer än fyra månader gammal. Speciell egenskap? Ja, det skulle i så fall vara att jag fiser väldigt surt. Folk flyr bokstavligen. Jag är också väldigt duktig på att gömma mig. Dessa egenskaper gör att min uppfödare kallade mig Pysen. Det pyser liksom över ibland och jag är bra på att pysa iväg. – Människor ser jag som mina goda tjänare. De finns till för att ge mig god mat, gosa med mig och inte minst skön sängvärme. Jag ligger gärna tätt intill varma sköna människor men aldrig i deras knä. Det blir för varmt och klibbigt. Det bästa med min matte är all god mat som hon äter. Jag älskar människomat som räkor, ost och ja till och med kardemummakakor. Jag förstår faktiskt inte riktigt varför vi katter inte kan få samma läckra mat som folket i huset. Kattmat funkar väl, men är inte hälften så gott.