Den amerikanske sångaren och frontman i Silver Jews, David Berman, har avlidit i en ålder av 52 år. Det bekräftar hans eget skivbolag Drag City på Twitter.

Han gick bort bara några dagar före bandets turné och har under många år kämpat mot ett drogmissbruk.

David Berman var född i Williamsburg, Virginia. Efter studier började han skriva musik och uppträda.

Det vara 1989 som indiebandet Silver Jews bildades i New York och de har därefter spelat ihop i perioder fram till år 2009.

Några av de album bandet gett ut är Starlite walker (1994), American water (1998), Tanglewood numbers (2005) och Lookout mountain, lookout sea (2008).

Han skulle i helgen haft premiär för projektet Purple mountains, varefter en turné i USA var inbokad.

David Berman var även känd som poet och serietecknare. Han drev en blogg och publicerade två böcker, Actual air och The portable february.