Festival som bjuder på en initierad filmblick

1. En scen ur filmen And then we danced av Levan Akin. 2. De osynliga av Louis Julien Petit. 3. Bo Widerberg som startade Lilla Filmfestivalen i Båstad 1996. 4. Peter Grönlund, årets Bo Widerberg-stipendiat. 5. En scen ur Hjertelandet av Janus Metz och Sine Plambech. 6. Hans Alfredson, Harry Belafonte och Tage Danielsson. 7. Tage Danielsson och Hasse Alfredson läser recensioner dagen efter premiären av Under Dubbelgöken. Foto: French Quarter Film/Folkets Bio/TT/TT/ Henrik Bohn Ipsen/TT/TT