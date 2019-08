Kraftigt oväder drabbade Osby

Osby/Lönsboda Ett tiotal träd blåste omkull över riksväg 15 och regnet vräkte ner när ett oväder drog in på lördagseftermiddagen.

Sent under lördagseftermiddagen svepte ett rejält oväder med blåst, regn och åska in över Osby kommun.

Strax efter 16-tiden öppnade sig himlen över Osby tätort. Några larm om översvämningar uppger räddningstjänsten dock att de inte mottagit.

– Inget i hela kommunen, bekräftar Anders Gymark på räddningstjänsten.

I Lönsbodatrakten drog kraftiga vindar fram vid 17-tiden. Längs riksväg 15, främst sträckan vid Tommaboda – mellan Svarta Bergen och Lönsboda, rev vinden ned ett antal träd vilket medförde att räddningstjänsten fick rycka ut.

– Där var ett tiotal träd över vägen. Trafikverket var på väg dit, men vi gjorde bedömningen att det var så stor risk med träden att vi började att såga upp dem, säger Gymark.

Kort därefter fick räddningstjänsten bege sig vidare till väg 2132 vid Nyteboda. Även där fanns träd över vägen. Efter några timmars arbete var bägge vägarna åter fria från träd. Utöver träd slet blåsten även av ett ladugårdstak i norra Lönsboda.

Tidningen var på söndagen i kontakt med flera personer som uppgav att det inte enbart handlade om stark blåst, utan att en tromb dragit fram i Lönsbodatrakten.

Jon Jörpeland, meteorolog på SMHI, uppger att de inte fått några rapporter om en tromb i området, men att det inte går att utesluta.

– En tromb, eller virvelvind, är ju oftast väldigt lokala fenomen och diametern kan vara allt från ett tiotal till flera hundra meter. De bildas i samband med kraftiga åskskurar, berättar Jörpeland.