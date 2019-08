”Musiken har en tidlös kvalitét”

Recension

Majken

Gustavscenen, Malmöfestivalen. Söndag 11 augusti 2019.

Söndagskvällen börjar stillsamt på Malmöfestivalen. Om några timmar ska Svenska Akademien och Linnea Henriksson med all sannolikhet förvandla Stortorget till en kokande gryta av dansande sjungande kroppar.

Men på Gustav Adolfs torg råder lugnet när solen närmar sig trädtopparna på sin väg nedåt och Anna ”Majken” Bergvall kliver in på scen och slår sig ned bakom pianot.

Det börjar stillsamt. Förrädiskt stillsamt. Bergvall skriver på ytan vackra popsånger någonstans mellan kammarpop, lo-fi och indiepop med utsökt melodikänsla och total närvaro i såväl sång som text. Men under ytan vilar ett stort mörker som griper tag och får musiken att växa i medvetandet. Musiken här också en tidlös kvalitet, som att den funnits där ute i etern i århundraden och barå väntat på att någon ska fånga in och teckna ned den.

Det börjar glest på torget men publiken växer gradvis under spelningen gång. Människor passerar förbi och hör, stannar till och blir kvar.

Anna Bergvall har verkat lite under ytan i Malmös musikliv i ett halvt decennium. Ett löfte som man bara väntat på ska infrias. Oavsett om det varit med stor damkör, ensam med piano, harpa och gitarr, eller som här med fullt band; oavsett om det varit under namnet Stella Lugosi eller Majken så har hennes musik fångat på samma sätt. Det är som att rösten och sångerna är större än sin inramning. De står för sig själva och låter sig inte fångas in.

Debutalbumet Young Believer släpptes förra året, gravt försenat, säkerligen åtminstone delvis på grund av turerna kring Plan B som skivbolaget Kollektivet är intimt sammankopplat med. Bergvall har flera gånger uttryckt en viss oro för att nästa skiva kan dröja.

”Det tog tio år att göra den första skIvan så vi får se när den kommer”, säger hon.

De tre nya spår hon körde nu, inte minst avslutande High up on a mountain, får mig att hoppas att det inte ska dröja till närmelsvis lika länge.

