Bara oavgjort för MFF mot Häcken

Häckens Alexander Jeremejeff och MFFs Lasse Ladegaard Nielsen under söndagens fotbollsmatch i Allsvenskan mellan Häcken och Malmö FF på Bravida Arena i Göteborg Foto: Thomas Johansson / TT

Häckens målvakt Peter Abrahamsson räddar en straff under söndagens fotbollsmatch i Allsvenskan mellan Häcken och Malmö FF på Bravida Arena i Göteborg Foto: Thomas Johansson / TT

Erik Friberg fäller Anders Christiansen under söndagens fotbollsmatch i Allsvenskan mellan Häcken och Malmö FF på Bravida Arena i Göteborg Foto: Thomas Johansson / TT

Fotboll Malmö FF klarade inte av att hålla en 1-0-ledning borta mot toppkonkurrenten BK Häcken och tappade poäng för fjärde allsvenska drabbningen i rad.

Nu är serieledande Djurgården tre poäng före.



– Vi var det bättre laget och skapade tillräckligt för att vinna matchen, men det är inte mer att göra än att sätta sig i isbadet och köra på, sa mittfältsstrategen Oscar Lewicki till C More.

Det blev en tät och spännande drabbning på Bravida arena där Malmö FF hade det mesta av spelet och Häcken ställde om skickligt.

I 25:e minuten pekade domaren Mohammed Al-Hakim på straffpunkten efter att Rasmus Lindgren gått hårt åt gästernas Anders Christiansen.

Guillermo ”Gische” Molins Palmeiro tog sikte och sköt, men målvakten Peter Abrahamsson svarade för en fenomenal räddning minuten senare.

MFF:s femte straffmiss i rad och Gisches andra den här säsongen.

C More: Vågar du lägga en straff?

– Det är inga problem. Är väl jag som står näst på tur, konstaterade Lewicki självsäkert i pausintervjun.

Uwe Röslers manskap öppnade målskyttet i minut 57.

Marcus Antonsson skickade ett inlägg in i straffområdet och efter att Oscar Lewicki vunnit en duell med Abahamsson fick Anders Bleg Christiansen fritt spelrum att sätta 1-0.

Då matchen närmade sig 74 minuter tilldömdes Häcken först en straff, men Mohammed Al-Hakim ändrade sig sedan han pratat med sina assisterande domare.

Hisingelaget gav dock inte upp och i 79:e minuten smekte ex-MFF:aren Erik Friberg in bollen med en bredsida i krysset till 1-1 bakom Johan Dahlin.

Båda lagen hade därefter möjligheter att avgöra.

Oscar Lewicki visade sin enorma betydelse för himmelsblått och imponerade såväl defensivt som offensivt.

I 86:e minuten bredsidade 27-åringen in en boll som dömdes bort för ruff av Lasse Ladegaard Nielsen och i minut 90+3 sköt han i ribban.

– Vad jag förstått var det gruff i samband med bollen som gick i nät. Jag hade velat ha mål, men det är domaren som dömer och bara att acceptera, kommenterade Lewicki.

– Det hände mycket med straffar åt båda håll, en som ångrades och något mål som blev bortdömt.

Slutresultatet betyder att MFF nu spelat fyra raka oavgjorda matcher, vilket kan visa sig ödesdigert i den allsvenska slutstriden.

Laget ligger tre i Allsvenskan, tre poäng efter Djurgården.