Hässleholm

Under måndagen upptäckte medlemmar i Hässleholms fotoklubb att någon brutit sig in i deras lokal på Trädgårdsgatan.

Inbrottet ska ha ägt rum någon gång under veckan, eftersom klubben senast besökte lokalen förra måndagen.

Ytterdörren var uppbruten och väl därinne hade tjuvarna fått med sig en dator samt en blixtanordning till en kamera. Godsvärdet är okänt.

Polisen utreder händelsen som inbrott och stöld, men har inga misstänkta uppskrivna i ärendet.