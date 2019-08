I Ljungs kyrka, Ljungskile ägde vigsel rum den 6 juli mellan Linda Nelson Nordh, Göteborg och Marcus Lidén, Sösdala.

Bruden är dotter till Ingela Nelson, Göteborg och Lars-Göran Nordh, Bjärred och brudgummen är son till Eva-Marie och Alf Lidén, Sösdala.

Tärnor var brudens systrar Sarah Hesslow, Mathilde och Olivia Nordh och bestman Aaron Hernandez och brudgummens bror Sakarias Lidén.

Som ingångsmusik spelades Aftonhymn. Gemensamt sjöng Vigselpsalm. Sarah Hesslow och Aaron Hernandez läste bibelversar och vigseln förrättades av pastor Jakob Rönnerfors.

Vigseltalet inramades av sångerna The love of Jesus och Fall mot mig, framförda av Malin Olofsson, Matilda Saldner, Tove Sandström, Rasmus Berg Leijon, Matilda Vennman och Fredrik Karlsson.

Gemensamt sjöngs Kärlek från vår Gud, med nytt arrangemang skrivet av bruden. Efter vigseltal och välsignelsen gick brudparet ut till Something just like this, där Malin Olofsson var solist.

Musiker under akten var Erik Gislason, Hanna Lingman, Kajsa Davidsson, Benjamin Koverman, Johan Damerau och Jonatan Eryd.

Efter vigseln bjöds alla på kaffe och kakor utanför kyrkan. Bröllopsfest ägde sedan rum i Ljungskilegården, dit brudparet anlände i en Corvette C4 -88. Firandet fortsatte med tal, sång, filmvisning och dans till liveband.

Fotograf var Anna Hjalmarsson.