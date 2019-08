Sommarkollo på Wanås

Konstnären Julia Bondesson är inspiratör under andra veckan av sommarens två kollon på Wanås

ÖSTRA GÖINGE/Wanås Inspirationen var det inget fel på när veckans kollodeltagare gav sig ut i Wanås Konsts skulpturpark för att leta material till framtida skulpturer.

Och inte undra på det. Jakten på brädor och annat material i parken föregicks av en riktig konstnärs berättelse från verkliga livet.

Julia Bondesson, delade med sig av sin väg för att bli etablerad konstnär efter många års studerande och resor bland annat till Japan.

Och tanken med sommarens kolloveckor i augusti är just att inspirera deltagarna med förebilder som Julia Bondesson.

– Under fyra dagar upptäcker vi skulptur och skulpturparken på Wanås. Det inspirerar till att göra egna skulpturer och på fredag hoppas vi kunna bjuda in föräldrar för att se de färdiga skulpturerna, säger Elin Magnusson, huvudpedagog på Wanås Konst.

Det är andra året i rad som Wanås Konst tillsammans med Östra Göinge kommun arrangerar de kostnadsfria kollona där både lunch och mellanmål ingår. Wanås Konst ordnar till och med hämtning vid Knislinge bussstation för deltagare som åker buss från närliggande orter.

Att arrangera kollon med konst som tema verkar vara en lyckad satsning. Båda grupperna blev snabbt fullbokade.

– De flesta andra sommarlovsaktiviteter handlar om idrott och sport. Alla är inte taggade på sport så detta verkar vara ett bra alternativ för många, fortsätter Elin Magnusson.

Och deltagarna var redan under den första dagen av den andra omgången inspirerade att sätta igång.

– Åh, jag vill skapa en katt, sa en deltagare och fick flera av de andra deltagarna snabbt med på noterna efter att ha sett en del av Julia Bondessons verk på film innan de gav sig ut i verkligheten.

​I år har Wanås Konst arrangerat två kollon i augusti. Första kollot vände sig till åldrarna sju till elva år, medan deltagarna som är där under innevarande vecka är mellan 12 och 15 år.

De yngsta barnen utmanades att fundera över och undersöka dans och hur en rörelse uppstår. Dagar som slutade med fantastiskt uppfinningsrika fontäner som finns att beskåda innanför entréhallen på Wanås Konst. Inspirationen med fontänerna fick deltagarna av konstnären David Nilsson.

Den här veckan är frågan om det finns skulpturer som rör sig? Och kan skulpturerna få oss att röra på oss eller kan vi kanske få dem att röra på sig? Under fyra dagar får deltagarna upptäcka skulptur i skulpturparken på Wanås, den här veckan tillsammans med Julia Bondesson som hade med sig en rörlig trädocka som barnen både fick se och känna på.

Men det är inte bara fantasin som får utlopp under dagarna. Gemenskapen växer och nya vänskapsband knyts. Det kan bland andra Maja Rubensson, Hala Haidar och Lova Jönsson intyga.

– Det här verkar bli en rolig vecka, sa de i munnen på varandra innan de traskade iväg till Skulpturparken för att leta material till sina skulpturer.