Först krogshow – sedan Fantomen

Krogshowen ”Ages of Rock” får en tredje upplaga på Södra Kasern i Kristianstad, med premiär den 22 november, men sedan är det slut.

Ages of Rock-finalen, som fått undertiteln ”The Farväl-Goodbye-This is it-Auf Wiedersehen-Hasta la Vista-See you no more-krogshow” produceras av ”Emil Sigfridsson och The Rocking Heroes of Kwansta”.

Men det var nära att det inte blev någon show i höst.

– Jag var lite tveksam om vi skulle köra, det är mycket jobb med ”Fantomen”, men resten av gänget ville och har lovat gå in och hjälpa mig i producentrollen, säger Emil Sigfridsson, som nästa år sätter upp ”The Phantom of the Opera” på Kristianstad teater.

Showen innehåller som vanligt gott om ösig 80-talsrock, men den här gången får även musik från 70- och 90-talen vara med av band som bland annat U2 och Nirvana.

Vad gäller ”Fantomen” rullar biljettförsäljningen på bra och Emil Sigfridsson och hans team har redan hittat sin Christine.

– Vi kände ganska snabbt att hon var rätt. Hon har varit med i produktioner förut, men det var ett tag sedan, säger han hemlighetsfullt.

Vem som ska göra rollen som Fantomen är däremot inte klart ännu.

”The Phantom of the Opera” har premiär den 22 februari.