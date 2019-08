TYRINGE

Ett villainbrott i Tyringe upptäcktes under tisdagen när de boende där kom hem från en resa. Gärningspersonen hade då tagit sig in i huset genom att plocka bort hela fönsterkassetten.

– Man har tagit sig in och tillgripit gods. Det verkar handla om smycken. Det som står anmält hittills är ringar och manschettknappar, säger Magnus Vendler på Hässleholmspolisen.