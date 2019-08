HÄSSLEHOLM

Under söndagen startade en brand på ett boende i Hässleholms kommun. Under torsdagen begärde vice chefsåklagare Eva Norberg en kvinna i 35-årsåldern häktad för mordbrand.

Kvinnan greps under måndagseftermiddagen och anhölls senare samma kväll. Häktningsförhandlingar hålls under fredagsförmiddagen.