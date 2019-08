C-profil lämnar sitt uppdrag

TYRINGE Lars-Ivar Ericson (C) hoppar av sitt uppdrag inom Hässleholmspolitiken.

– Jag har mycket att göra med kyrkopolitiken, eftersom jag sitter både i kyrkostyrelsen och stiftsstyrelsen, förklarar han.

Så sent som vid årsskiftet tillträdde Lars-Ivar Ericson som ersättare i Hässleholms nya kommunfullmäktige. Då hade han stått sjua på Centerpartiets valsedel i kommunvalet.

Nu har han lämnat in sin avsägelse.

– Jag har varit aktiv inom kommunpolitiken i Hässleholm och Kristianstad i 25 år, så jag tycker att det får räcka, säger han, och förklarar att nio barnbarn och övriga politiska uppdrag tar sin tid.

Lars-Ivar Ericson var även riksdagsman i 6,5 år, men lämnade sin post mitt under mandatperioden. Ett drygt halvår senare hade han ändrat sig och ville tillbaka.

Någon comeback i kommunpolitiken ska man dock inte räkna med, säger han när tidningen frågar.

– Nej, inte som det ser ut just nu åtminstone, säger han men lovar att fortsätta skriva insändare.