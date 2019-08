Den kanadensiska skådespelerskan Barbara March, har avlidit i en ålder av 65 år.

Hon var främst känd för rollen som Lursa i Star Trek: The new generation, Star Trek: Deep space nine och Star Trek generations.

Andra roller hon gjorde var i Total security, L A law, The Portrait, The Gambler returns, Kingsgate, Blood ties och Nightheat and deserters, vilken nominerade henne till en Genie award för Bästa skådespelerska.

Hon gjorde även många Shakespeare-roller på scen och skrev och spelade i The Razing of Charlotte Bronte och novellen The Copper people.