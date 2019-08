Ersättningsbussarna har fått tidtabell

Passagerare väntar på ersättningsbussarna vid stationen i Hässleholm. De skadade kontaktledningarna och signalsystemkablarna demonteras och röjs på torsdagen undan strax norr om Hässleholm C efter en kraftig brand i en industribyggnad. Branden i industribyggnanden har slagit ut all tågtrafik. Stoppet i tågtrafiken genom Hässleholm drabbar tusentals resenärer. Foto: Johan Nilsson / TT

Det är fortsatt stopp i tågtrafiken förbi Hässleholm på grund av de omfattande skadorna som uppstod i samband med torsdagens brand i närheten av spårområdet. Skånetrafiken arbetar nu på att schemalägga ersättningsbussarna.

Branden har orsakat skador på spår, signalsystem och kontaktledningar och trafiken beräknades komma igång tidigast under fredagen den 23:e augusti. Under måndagen ändrades prognosen till att viss trafik är igång redan på onsdag.

En stor mängd ersättningsbussar har kallats in för att klara trycket från tusentals tågresenärer. Under tiden kommer pendlarna få räkna med långa restider, i vissa fall flera timmar extra restid. Från början gick bussarna inte enligt något tidsstyrt schema.

– De går i en sorts pendelfart. De har inga exakta tider, utan kör fram och tillbaka lite oregelbundet, säger Theresia Swanholm på Skånetrafikens presstjänst under lördagen.

– Vi jobbar stenhårt för att de ska bli tidtabellsstyrda. Att de också ska ha en tidtabell så att man kan räkna med när bussarna går, fortsätter hon.

Under helgen färdigställdes tjänsten, så från och med måndagen kan resenärer söka efter ersättningsbussar via Skånetrafikens hemsida eller app.

– Vi är väldigt glada för att alla bussföretag har gjort sitt yttersta för att få det att funka. Vi har massor av personal som arbetar extra och stenhårt för att lösa detta.

Läs mer: