Skådespelaren och regissören Peter Fonda har avlidit i en ålder av 79 år.

Han var född i New York, New York, son till Henry Fonda samt yngre bror till Jane Fonda och far till Bridget Fonda.

Genombrottet kom med rollen som den motorcykelburna hippien Wyatt i Easy rider (1969), som han också skrev manus till.

Därefter har han gjort en mängd olika roller, bland annat Ulee’s gold (1997), The passion of Ayn Rand (1999), Attack mot Eiffeltornet (1980), Ghost rider (2007), Wild hogs (2007), The Perfect age of rock’n’roll (2009), A handful of Beans (2010) och The Harvest (2013).

Peter Fonda fick flera utmärkelser genom åren, som fyra Golden Globe-nomineringar, där han vann två av dom, samt två Oscars nomineringar och en Emmy nominering.