Den kanadensiske animatören och röstskådespelaren Richard Williams, har avlidit i en ålder av 86 år.

Han var född i Ontario, Kanada men flyttade till England på 50-talet.

Hans första animerade film Den lilla ön (1958), fick han ta emot det brittiska priset Bafta för.

Han har tagit emot flera utmärkelser, som en Oscar som animationsansvarig för Vem satte dit Roger Rabbit (1988) och han skapade introt till Rosa Pantern-filmerna med Peter Sellers på 1970-talet.

Bland några av de verk han medverkat i kan nämnas The thief and the cobbler (1993), Circus drawings (2010) och spelfilmerna Brudar på hjärnan (1968), Storken på villovägar (1968), Den rosa Pantern kommer tillbaka (1975) och Rosa Panterns slår till igen (1976).