Ko var fast i dammen räddades av räddningstjänsten i torrdräkter

Hylteberga Det var en hel del dramatik när räddningstjänsten kallades till Hylteberga för att undsätta en ko som var fast i en damm i hagen.

Specialräddningstjänst från Östra Grevie var tillkallad.

Det var på måndagsmorgonen som en ko upptäcktes ståendes i en damm vid beteshagen.

Det var för branta kanter för att kon själv skulle klara att ta sig upp på egen hand.

Vattnet är runt midjehöjd, och kossan var mycket lugn under hela räddningsproceduren.

Räddningstjänsten i Östra Grevie är experter just på att få upp tamboskap och hade kallats in för att bistå Skurups räddningstjänst.

Larmet till räddningstjänsten kom 12.48, och snart var de på plats.

En första åtgärd var att med hjälp av en grävskopa få till en fåra från dammen upp till torra land.

Därefter gick fyra från räddningstjänsten ner i dammen, iklädda torrdräkter.

Samtidigt passade kon på att i lugn och ro smaska i sig frodiga löv från ett träd vid dammen.

Tre kom emot kon från ena sidan och en från andra sidan av dammen i akt att mota kon upp mot fåran.

Och utan några större problem valde kon att trippa upp för fåran, och varf helt kolugn när hon väl var på torrskodd mark.

Räddningsledare Herman Cassé berättar att han kallade in sina kollegor från Östra Grevie eftersom de har erfarenhet och utrustning för att rädda tamboskap i vattennöd.

Räddningsledare John Johansson, Östra Grevie, konstaterar att det gick ”ovanligt smidigt” denna gång.

Lantbrukare Henrik Lööw berättar att han haft kor i markerna runt dammen i tjugo år, och att de går till dammen för att dricka.

Men som sagt detta är första gången som en ko har blivit fast i dammen.

– Hon har säkerligen knuffats ner, slår Lööw fast innan han hastar vidare för att se till sin räddade ko.