Trumps nya kläder

Donald Trump har ställt in sitt statsbesök till Danmark med kort varsel och hävdar att det beror på att han inte fått köpa loss Grönland.

Världen är inget Monopol, man kan inte slänga upp kontanter på en världskarta och peka. Grönländarna erbjöd sig istället skämtsamt att köpa USA billigt, eftersom landets statsskuld åter skenar.

Carl Bildt sade i Sveriges Televisions morgonstudion att han inte visste om han skulle skratta eller gråta. Han är inte den enda som är förbryllad. Det ligger nära till hands att skratta, men egentligen är det inte så kul att ingen förstår sig på ledaren för en (kanske före detta) supermakt och framför allt inte förstår hur mycket Trump förstår. Trodde han att ett statsbesök i Danmark skulle vara en förhandling om att köpa Grönland? Förmodligen inte. Kanske var det en ekonomisk kraftdemonstration. Kanske handlar det om att manifestera att USA:s närvaro på strategiskt viktiga Grönland är prioriterad.

När Trump beter sig irrationellt tillskrivs han omväxlande geni och dårskap. Vissa menar sig se subtilt briljant manipulation, vissa ytterligare ett uttryck för Trump självgratulerande ledarstil och ytterligare några ren inkompetens. Det finns en reell risk att världen kollektivt drabbas av ”kejsarens nya kläder”-syndrom och läser in nyanser i Trumps beteende som inte finns där, eftersom man inte vill erkänna att man inte förstår sig på honom. Både risken och chansen att vi aldrig kommer att få veta vad som drev honom är stor.

Ett statsbesök är en helt annan verksamhet än affärsförhandlingar, Trumps berömda ”the art of the deal”. Statsbesök handlar om att underhålla goda relationer mellan två nationer och inte om Trumps senaste utspel. Kan länder förväntas lägga tid och stora summor pengar på att planera statsbesök för en ledare med hög hotbild om han ställer in dem med kort varsel efter en nyck? Det är en relevant fråga oavsett om man tror att Trump är en briljant statsman eller en charlatan,