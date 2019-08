Nytt högtryck till helgen

Skåne Det är hög tid att plocka fram badkläderna - om nu någon trodde att sommaren var över.

SMHI lovar mycket sol och höga temperaturer ända in i nästa vecka.

En stabilisering av vädret är på väg in under veckoslutet. Under fredagen blir det lätt molnighet och det är lite varmare luft som är på väg in.

– Vi får temperaturer från 20 till 25 grader och det håller i sig även under lördagen, säger Alexandra Ohlsson, jourhavande meteorolog vid SMHI.

Det blir ganska lugnt med vindarna och i och med högtrycket blir det svala vindar, men det kan fläkta lite mer längs havskusten.

– Fredagen blir lite blåsigare, men sedan så avtar vindarna allt mer under helgen, säger Alexandra Ohlsson.

Under lördagen blir det färre moln och en riktigt solig helg väntas.

– Söndagen bjuder på ytterligare varmare luft och det blir runt 25 grader runt om i hela Skåne, säger Alexandra Ohlsson.

Den här varmluften ligger kvar under en bra bit in i nästa vecka och det kan till och med bli ännu högre temperaturer.

– Det här högtrycket skjuts österut, vilket gör att det efterhand kan leta sig in lite skurar och regn över Skåne. Vi kan se tendenser på att nederbörd kan komma in redan under tisdagen eller möjligen onsdagen, säger Alexandra Ohlsson.

Men trots eventuellt regn så kommer varmluften att ligga kvar i stort sett hela nästa vecka. Vi kan också räkna med att kvällar och morgnar blir lite mildare än tidigare.

– Mot fredagen kan det bli lite fler regnområden som kommer in västerifrån. Nederbördsprognosen blir lite mer osäker i mitten på nästa vecka, men temperaturerna ligger kvar på något över det normala, säger Alexandra Ohlsson.