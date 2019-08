Olja på spis rökfyllde hus

VITTSJÖ

Räddningstjänsten fick vid 23-tiden på onsdagskvällen rycka ut till en fastighet i Vittsjö. Larmet gick ut som brand i kök.

– När vi kommer dit är branden släckt, men vi går såklart in och kollar så att det verkligen inte brinner. Hela huset är rökfyllt, säger Per Friis på räddningstjänsten i Hässleholm.

Det troliga är att branden uppstått på spisen med olja inblandat.

– Tipset om man har olja på spisen är att använda lock för att kväva elden, säger Friis.

Efter räddningstjänstens kontroll av fastigheten inleddes arbetet med ventilering och insatta rökätare.

Matlagningsincidenterna fortsatte sedan under torsdagsförmiddagen när det gick ut larm om bränder i flerfamiljshus i såväl Hässleholm som Hästveda. I det förstnämnda fallet vände styrkan innan den var framme.

– Till den i Hästveda var Osby framme och kontrollerade medan vår styrka från Hässleholms centrum vände. Det var matlagning som utlöst larmet och var väl lite mer rök än i Hässleholm, säger Friis.