Henke Larsson slutar i HIF

fotboll 2016 blev det tumult med supportrarna, och Henrik Larsson valde att lämna Helsingborgs IF.

Efter nytt tumult i samband med torsdagens cupförlust lämnar han igen.

Henrik ”Henke” Larsson väljer att avsluta sitt tränaruppdrag i Helsingborgs IF, det skriver klubben i ett pressmeddelande vid lunchtid på fredagen.

Bakgrunden ska vara verbala påhopp som han fått utstå i samband med torsdagskvällens 1-2-förlust i cupmatchen borta mot Oskarshamn.

– Det är oerhört tråkigt att det ska vara på detta vis. Vi ser allvarligt på de verbala påhoppen och kommer att gå till botten med det. Alla som verkar inom Helsingborgs IF gör det hela tiden för klubben bästa. Uppdraget Henrik fick var att hålla laget kvar i allsvenskan. När han tog över låg laget på negativ kvalplats och just nu ligger vi på tolfte plats med två poäng ner till den negativa kvalplatsen. Utifrån var vi står nu har han klarat uppdraget, säger HIF:s ordförande Krister Azelius i pressmeddelandet.

Nuvarande tränarkonstellation kommer att leda laget tills vidare, och lördagens träning på Olympia kommer att hållas stängd.

Detta blir andra gången som Henrik Larsson lämnar tränarsysslan i HIF efter en konflikt med supportrarna. Första gången var 2016 när Helsingborg förpassades ur allsvenskan efter kvalförlust mot Halmstad. Då tog sig maskerade HIF-anhängare sig in på planen efter slutsignalen för att konfrontera laget och tränaren.